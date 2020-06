Reciben por error 32 bolsas de marihuana en su puerta: un sheriff le quiere regresar la mercancía a los dueños

HOUSTON – Treinta y dos bolsas de marihuana se encuentran bajo la custodia de las autoridades luego de que fueron enviadas a una casa equivocada.

La Oficina del Sheriff del Condado Harris informó que unos residentes de una casa ubicada en el vecindario Clover Gardens al noroeste de Houston encontraron un paquete que no habían ordenado en el exterior de su residencia.

El paquete contenía 32 bolsas de marihuana, según informaron los oficiales que llegaron a la escena luego de haber sido llamados a la residencia.

A house on Clover Gardens in District 5 got a package they hadn't ordered. It contained 32 bags of Marijuana. They gave it to the Sheriff to hold until we locate the owner. If it is yours please contact the HCSO to claim it @HCSOTexas @SheriffEd_HCSO @HCSOPatrol @HCSO_D5Patrol pic.twitter.com/hLPA5EP8eW

— Captain J. Shannon (@HCSO_NightShift) June 14, 2020