Asesino serial de California se declarará culpable para evitar pena de muerte

El ex oficial de policía acusado de ser asesino y violador serial en California se declarará culpable de 13 asesinatos en una audiencia a finales del mes de junio en un acuerdo para evitar la pena de muerte.

Según fuentes, Joseph James DeAngelo Jr., de 74 años conocido con el aterrador nombre de Golden State Killer reconocerá los cargos de 13 homicidios y de un número no precisado de violaciones cometidas por él.

Exclusive: Golden State Killer suspect DeAngelo could plead guilty June 29 under new deal #SmartNews https://t.co/wHGlsvPbPx

— Steve Weakley (@tvsteve) June 15, 2020