Cómo grabar un video durante una protesta

Una joven de 17 años usó su teléfono para grabar el video de los policías de Minneapolis asesinando a George Floyd que ha provocado manifestaciones en todo el país. Las protestas también han sido documentadas por ciudadanos con teléfonos inteligentes, que dan testimonio de la conducta impropia de la policía, así como del saqueo y la violencia, a menudo por personas que parecen no estar relacionadas con las manifestaciones.

Las personas dispuestas a usar sus propios teléfonos para grabar eventos como las protestas en curso de Black Lives Matter tienen un papel importante que desempeñar, según Dia Kayyali, gerente de programas de tecnología y defensa de Witness, una organización sin fines de lucro defensora de los derechos humanos que trabaja en países de todo el mundo. “Testificar y documentar la actividad policial es en realidad un papel importante para aquellas personas que desean brindar su apoyo, especialmente para los blancos y otras personas que pueden enfrentar menos riesgo de represalias”, dice Kayyali.

Steven John Irby, fotógrafo callejero, periodista y cofundador de la revista Street Dreams, ha estado documentando las protestas de Black Lives Matter en la ciudad de Nueva York. “Como una persona negra y como ser humano, creo que es crucial que la gente vea y experimente lo que está sucediendo. Documentar esto se trata de tomar el control de la narrativa, para que la gente vea la verdad”.

Se necesitan algunos conocimientos para hacerlo de manera efectiva y segura. Por un lado, usar el teléfono durante una protesta te pone en riesgo de vigilancia digital, y también es importante comprender tus derechos legales mientras grabas videos y tomas fotografías.

Pero si decides asumir ese riesgo y responsabilidad, puedes romper un paradigma tecnológico. En lugar de que tu teléfono ayude a otros a vigilarte, un problema constante del que Consumer Reports informa con regularidad, tú puedes usar tu teléfono para ayudar al público a vigilar al gobierno.

“Realmente se trata de responsabilidad”, dice Justin Brookman, director de política de privacidad y tecnología de Consumer Reports. “Debido a las cámaras ubicuas, innumerables actos de comportamiento policial indefendible han sido expuestos en los últimos días”.

Aquí hay consejos de Irby y otros sobre cómo usar una cámara para ser un testigo eficaz y mantenerte a salvo mientras lo haces.

¿Qué se debe grabar?

Por el momento, no siempre es fácil saber qué se debería capturar. Una regla general, según los activistas de derechos civiles, es evitar grabar en video a manifestantes pacíficos, ya que podría hacer que personas inocentes sean objetivos en el futuro.

Sin embargo, si estás documentando lo que consideras mala conducta policial o violencia por parte de civiles, tu deber es facilitar la identificación de los responsables. “Muestra las insignias policiales”, dice Hunter Boone, un periodista que ha estado filmando protestas desde 2015. “Si las insignias están cubiertas, apunta la cámara a sus cascos. Los números de los funcionarios policiales también están impresos allí”.

Otros detalles también son importantes. Captura qué armas están usando los funcionarios policiales y cómo las están usando: muchos departamentos de policía tienen reglas específicas, y si se incumplen esas reglas, tu video puede documentarlo. También es útil registrar las instrucciones que la policía da a los manifestantes, para ayudar a resolver disputas posteriores sobre si la fuerza estuvo justificada.

Algunos organismos de seguridad, incluido el Departamento de Policía de Los Angeles, tienen consejos para filmar la actividad policial para el público (PDF). Según el Departamento de Policía de Los Angeles, todos tienen derecho a filmar y fotografiar a los funcionarios policiales en público, pero “debes ser cortés, respetuoso y tranquilo”.

¿Cómo se debe grabar?

“La primera pregunta que debes hacerte es para qué utilizarás este video”, dice Kayyali. Si crees que tu video podría proporcionar evidencia importante en un juicio, el contexto es importante. “Captura al menos 10 segundos si estás filmando algo importante y avanza lentamente”.

Esto puede parecer antinatural: no es la forma en que capturarías videos en una fiesta de cumpleaños. Pero el objetivo es capturar tantos detalles como sea posible. Además, ten cuidado al agregar narración. Puedes describir lo que ves, pero trata de no proporcionar opiniones firmes. Eso podría hacer que el video sea menos útil en la corte.

Por lo general, también es mejor grabar en modo paisaje u horizontal, según Irby, el periodista. “Esto aporta una mejor imagen, pero también obtiene más información dentro de la toma, lo cual es importante si estás tratando de documentar evidencia”.

Por último, mantente fiel a la realidad, incluso si tu objetivo es publicar tu video en línea en lugar de verlo aparecer como evidencia en el tribunal. “No manipules la foto después de tomarla. Es posible que veas cosas hermosas, que posiblemente se conviertan en arte, y eso es genial. Pero el objetivo es la documentación y la verdad”, explica Irby. Consejo profesional final: limpia la lente de la cámara periódicamente. De lo contrario, la suciedad y las manchas podrían interferir.

Si tienes una cámara digital, es posible que desees usarla en lugar de tu teléfono, y no solo porque puede tomar mejores fotos. Una cámara con una tarjeta de memoria nueva contiene mucho menos información personal que un teléfono celular, y no te expone a la vigilancia digital como lo haría un teléfono.

¿Cómo puedes proteger tu teléfono?

En general, la ley protege tu teléfono de búsquedas arbitrarias. Sin embargo, la policía ha confiscado o buscado teléfonos celulares en protestas pasadas, de acuerdo con Witness, la ACLU y otras organizaciones; Irby explica que lo ha visto ocurrir durante las protestas actuales. Puedes proteger tus videos, y tus datos personales, como tus contactos, mensajes de texto y publicaciones en redes sociales, al sobrecargar tu pantalla de bloqueo. Usa un PIN seguro y desactiva el Face ID, desbloqueo por huellas digitales o cualquier otra biometría. (Consulta esta guía para obtener más instrucciones).

Mientras lo haces, la mayoría de los teléfonos inteligentes te permitirán abrir la aplicación de la cámara sin desbloquear el teléfono. Utiliza esa función, y si un oficial toma tu teléfono mientras estás grabando, no podrá acceder a tu información personal. Esto también puede ayudarte a comenzar a capturar imágenes más rápido.

En los iPhones más nuevos y en muchos teléfonos Android, la cámara es accesible desde la pantalla de bloqueo de forma predeterminada. En un Google Pixel, agrega la función de cámara a tu pantalla de bloqueo yendo a Configuración> Sistema> Gestos> Saltar a la cámara. Arrastra el regulador, encendiéndolo, y podrás tocar dos veces el botón de encendido para que aparezca la cámara.

Si no entiendes cómo hacerlo, busca en línea el nombre de tu dispositivo y “agrega la cámara a la pantalla de bloqueo”. Las instrucciones son generalmente simples.

Lo que dice la ley

En general, tienes el derecho legal de tomar una fotografía o video de cualquier cosa en un espacio público, incluida la actividad policial. La policía no puede exigir legalmente tu teléfono ni obligarte a mostrarles tus imágenes sin una orden judicial.

El audio es una historia más complicada, incluido el sonido que se captura durante un video. En algunas jurisdicciones, es ilegal grabar la voz de alguien sin su consentimiento. Sin embargo, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU) hacer grabaciones de audio de la policía es legal en casi todos los casos. Es posible que desees consultar las leyes estatales para asegurarte de cuáles son tus derechos.

Las aplicaciones móviles creadas para este tipo de documentación pueden ser útiles. Las aplicaciones de justicia móvil de ACLU están diseñadas para cumplir con las leyes locales en diferentes estados. (Witness tiene consejos sobre cómo elegir una aplicación de documentación; hay varias disponibles además de la de ACLU).

Sin embargo, la cámara de tu teléfono celular no te da un pase legal gratuito para hacer lo que quieras. No está permitido interferir físicamente con las operaciones de aplicación de la ley, y la policía tiene discreción sobre lo que cuenta como interferir. Si un policia te ordena que retrocedas, hazlo.

De acuerdo con la guía del Departamento de Policía de Los Angeles, debes sostener una cámara abiertamente sin movimientos bruscos para demostrar que no eres una amenaza. Si un oficial te detiene o te indica que dejes de filmar, el departamento alega que debes pedir calmadamente una razón para tales acciones.

Según la experiencia de Irby, es difícil predecir cómo reaccionarán los funcionarios policiales ante los civiles que usan las cámaras de sus teléfonos celulares. “Tomé una foto de un funcionario policial con mi cámara, y él se inclinó hacia mí y me preguntó cómo salió. Se la mostré y dijo: ‘No está tan mal’”, relata Irby. Fue un buen momento. “También he visto momentos en que los policías agarran un teléfono y lo tiran. Realmente depende de la situación”.

¿Cómo se comparten las imágenes?

Si deseas publicar en Internet los videos y fotos que has tomado, puedes obtener más atención si usas hashtags relacionados con protestas, eventos o movimientos específicos. Conectarse en línea con personas de ideas afines que usan esos hashtags también puede ayudar a correr la voz.

“Carga tus videos lo antes posible, porque si el material está disponible, alguien como yo lo encontrará”, y luego lo compartirá más ampliamente, dice Hunter Boone, el periodista. Es inteligente usar más de una plataforma, pero asegúrate de incluir Twitter, donde los periodistas y activistas tienen más probabilidades de ver las imágenes.

Incluso si no estás exhibiendo tus fotos públicamente, es inteligente cargar rápidamente tus imágenes en tu propia cuenta de almacenamiento en la nube para preservar tu trabajo en caso de que tu teléfono se pierda, sea robado o confiscado por agentes de la policía. Esto es fácil de hacer tanto con iPhones como con la mayoría de los teléfonos Android.

Compartir tus imágenes puede respaldar una causa importante, pero en algunos casos también puede poner a personas en riesgo. Como se mencionó anteriormente, es mejor evitar publicar fotos reconocibles de manifestantes. Eso podría convertirlos en objetivos, no solo para los fiscales, sino también para los trolls en línea que pueden identificar a las personas y atacarlas con acoso o amenazas.

Una opción es difuminar las caras. Ten cuidado: es fácil revertir ciertos tipos de manipulación de fotos en algunas aplicaciones de edición. Sin embargo, algunos programas están diseñados específicamente para este propósito. El servicio gratuito de mensajería encriptada Signal acaba de lanzar una nueva característica que facilita desenfocar caras en las fotos que estás enviando a un contacto. Luego puedes descargar tu foto borrosa y publicarla en otro lugar. Si estás compartiendo un video, YouTube también tiene una herramienta que facilita desenfocar partes de la imagen.

Una nota técnica más: Las aplicaciones de la cámara generalmente capturan datos Exif junto con fotos fijas, que son metadatos que pueden identificar qué tipo de dispositivo tomó la foto, y exactamente dónde y cuándo se tomó. Los teléfonos celulares pueden capturar detalles similares con archivos de video. La mayoría de las plataformas de redes sociales eliminan esta información cuando se cargan las imágenes, pero los datos generalmente se conservan si el archivo se envía a través de un mensaje de texto o correo electrónico. Eso podría ser importante si no publicas una foto tú mismo, sino que la envías de forma anónima a una organización de defensa o periodista.

La forma más fácil de eliminar los datos de una foto fija es tomar una captura de pantalla de dicha foto y compartirla en lugar de la foto original. Si tienes un iPhone, la aplicación Fotos en iOS 13 facilita la eliminación de datos de ubicación de fotos y videos. Si no deseas que se guarden los datos mientras estás en una protesta, desactiva los servicios de ubicación en la configuración antes de salir de casa o revoca los permisos de ubicación de tu cámara.

Sin importar qué, revelarás algunas cosas sobre ti si decides publicar videos o fotografías en línea, incluso bajo un nombre falso. Las plataformas de redes sociales normalmente cumplirán con las solicitudes legales de información sobre las actividades de los titulares de sus cuentas. Y tu documentación es más poderosa si estás dispuesto a adjuntarle tu nombre.

Para personas como Irby, las compensaciones valen la pena. Hay riesgos involucrados, dice, pero este es un momento en el que “tenemos la oportunidad de tener una voz”.

