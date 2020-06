Lo quieren a toda costa: La millonaria oferta de un equipo de la Premier League por Cristiano Ronaldo

Los tres meses de inactividad en las ligas europeas de fútbol a causa del coronavirus, no afectaron el mercado de fichajes de verano pues ya varios clubes están buscando la manera de reforzarse y uno de Inglaterra va con todo tras Cristiano Ronaldo.

De acuerdo a información del portal español Don Balón, el Chelsea habría enviado una jugosa oferta económica por la nada despreciable cantidad de 120 millones de euros (135 millones de dólares) para hacerse con los servicios de Cristiano Ronaldo y así cubrir el lugar de jugador emblema que dejó vacante Eden Hazard cuando se fue al Real Madrid.

Chelsea have presented Juventus with an offer of €120M for Cristiano Ronaldo.

June 15, 2020