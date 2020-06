Todos la quieren: la camiseta de la Selección Mexicana que la afición sigue comprando a 22 años de su lanzamiento

La indumentaria que el Tri utilizó en Francia 98 es todo un éxito

Hace 22 años, la Selección Mexicana emocionó a la afición con su actuación en el Mundial de Francia 98 de la mano de figuras como Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco y Jorge Campos, pero hubo un emblema que caracterizó a ese Tricolor, su camiseta.

El jersey fabricado por la empresa ABA Sport contaba con un diseño prehispánico, la piedra del sol Azteca se hacía presente en el combinado nacional sin pensar en que a través de los años se convertiría en el favorito de los fans.

Una histórica camiseta del futbol mexicano 😍🏆⚽️ ¿Quién la hizo inmortal? #9aInvestidura 🤩 pic.twitter.com/ITsuCHuDIH — Futbol Picante (@futpicante) November 12, 2019

Ricardo Guzmán es el autor del primer boceto de esa playera y en entrevista para ESPN contó que hizo el diseño en 30 minutos.

“Desde que mi jefe Ignacio Villareal (director del área de diseño de ABA Sport) me comentó que había probabilidades de trabajar con la Selección, mi cabeza empezó a ver es imagen en una playera de México. Me dormía soñando con eso. Entonces cuando me comentó Nacho que ya era un hecho, ya la traía en mente y en media hora hice el primer boceto”, apuntó.

Pese a que tenían como competencia a grandes compañías como Nike y Adidas, ABA Sport se quedó con el privilegio de vestir al Tri y fue todo un éxito, ya que hasta la fecha, la camiseta se sigue vendiendo y es solicitada por los aficionados en las redes sociales de la marca.

“Imagínate que otro premio queremos nosotros, si de esa playera aún se sigue hablando y vendiendo en redes sociales, creo que le gustó mucho a los mexicanos ese uniforme. El hijo de Jorge Lankenau (director de ABA Sport) aún la sigue comercializando. Es una playera muy bonita, en todo el mundo se habla de ella y está entre las 50 más vistosas del mundo”, apuntó el diseñador.

La marca recibe numerosas solicitudes para adquirir la playera desde México, Estados Unidos, Europa y Sudamérica, tienen un costo aproximado de 40 dólares y recientemente han sacado el mismo diseño pero en color rojo.