5 Looks de Adamari López que no debería repetir

La conductora sabe muy bien cómo vestirse, pero también ha tenido desaciertos

Adamari López es una de las conductoras más queridas de la pantalla chica, con su trayectoria como actriz se ha hecho de un gran número de fans. Y si hay algo de lo que todos están seguros es que tiene mucho estilo al momento de vestir. Sin embargo hasta al mejor se le van los detalles y Ada no es la excepción. Te compartimos algunos de sus peores looks con los que ha recibido algunos comentarios que le dicen que no debería repetirlos.

1. Vestido azul

Un vestido que quería simular una camisa enorme, sin embargo lo brusco de las arrugas y las mangas largas hicieron que la hermosa figura de Adamari se perdiera. Lo combinó con unas zapatillas amarillas que no ayudaron mucho.

2. De blanco

En más de una ocasión Adamari ha demostrado que el blanco es su color, pero definitivamente este modelo no le favoreció en nada ya que la hacia ver mucho más baja.

3. Falda amarilla

Un look que definitivamente no debería volver a repetir es este conjunto de falda amarilla con una playera. No solo eran dos prendas que no funcionaban entre ambas, el estampado de la playera se perdía y no había armonía entre los colores.

4. Enorme vestido rosa

Los seguidores del programa rechazaron fuertemente este look por lo mal que hacía ver la figura de Adamari. Por otro lado coincidieron en que el color era lindo, pero el modelo lucía aburrido.

5. Body azul

Un look que lució al lado de su compañera Nicole Suárez, el color era muy bello sin embargo el modelo de mangas hacía que se perdiera. Además de que el cinturón hacía que pareciera una especie de bata. Entre las mangas y el listón, el look terminó viéndose sobrecargado.

Toni Costa reacciona a una fotografía de Adamari López junto a Chiquibaby en el Instagram Un Nuevo Día

Exponen trampa de Chiquibaby contra Adamari López en Un nuevo día

Atacan a Adamari López y a Chiquibaby por apoyar a Lupillo Rivera