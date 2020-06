Ed Davis estalla contra estrellas de la NBA: “Es muy fácil decir que no necesitamos jugar desde su mansión”

Ed Davis, jugador del Jazz de Utah, dio su punto de vista sobre estrellas como Kyrie Irving y Dwight Howard que se niegan al reinicio de la NBA.

La discusión sobre la reanudación de la temporada de la NBA está calentándose, y algunos jugadores no han callado sus sentimientos. Ed Davis estuvo entre los 80 jugadores que participaron en una llamada de zoom y ahora ha expresado sus preocupaciones.

Davis se refirió a los puntos de vista de Kyrie Irving y Dwight Howard sobre el reinicio de la NBA en Orlando, Florida.

Davis también habló sobre la vida de jugadores no tan famosos de la NBA. Los jugadores (especialmente los jugadores de rol) no son tan financieramente estables a diferencia de grandes nombres como LeBron James, Kyrie Irving, Austin Rivers y muchos más.

“Pero hay otros tipos en las listas que necesitan este dinero para mantener a quien están cuidando y cosas así. Es fácil para las superestrellas de la liga decir esto y cómo se sienten acerca de esto y aquello. Pero significa mucho más cuando se trata de los jugadores de rol y los muchachos que [no son estrellas]”, dijo Davis.

Ed Davis: “It’s easy for Kyrie [Irving] to say that he’ll give everything back [for social reform], but would he really give everything back? It’s easy for Dwight Howard to say that we don’t need to play when he’s in Atlanta in his $20 million mansion.“ 👀 https://t.co/xAzoaLdyZT

— Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) June 15, 2020