Primeras imágenes de Tom Brady con el uniforme de los Buccaneers

El momento tan ansiado por los fans de los Tampa Bay Buccaners llegó y por fin pudieron ver a Tom Brady enfundado en su nuevo uniforme.

Este martes, los Buccaneers revelaron en redes sociales cómo se ve el mariscal de campo con las tres diferentes armaduras que presentaron en abril.

“No es un cambio de jersey”, publicó la franquicia.

Incluso abrieron una dinámica en la que pusieron a consideración de la gente cuál de los tres uniformes le queda mejor al histórico quarterback, y ganó por mucho el diseño en color blanco.

No pressure. We know it's tough to pick a favorite. pic.twitter.com/vEOt8VPyq1

— Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) June 16, 2020