‘Tecatito’, ‘Chucky’ y Pizarro: ‘Tata’ Martino ya se frota las manos con su explosivo tridente en la Selección Mexicana

La Selección Mexicana de Futbol ha resultado afectada por la pandemia de coronavirus, no han podido disputar un partido en todo el año y parece ser que no verán actividad en todo el 2021.

A pesar de ello, el técnico Gerardo Martino, sigue trabajando y pensando en sus convocatorias para cuando regrese el fútbol de selecciones, además de que ya hay varios mexicanos que comienzan a tener juego en las ligas europeas.

En entrevista con Fox Sports, el ‘Tata’ destacó el buen regreso de Jesús ‘Tecatito’ Corona, quien ha anotado dos buenos goles en el reinicio de la liga en Portugal y es uno de los mejores elementos del Porto, por lo que el técnico ya piensa en un poderoso tridente para el Tri.

“Con Tecatito lo que nos pasa es que nos brinda mayores posibilidades a la hora de imaginarnos un equipo donde puedan convivir juntos él, Chucky (Lozano) y Rodolfo (Pizarro)“, apuntó.

Esto se debe a que el seleccionador se veía obligado a dejar a uno de los tres en la banca, ya que solo utilizaba a dos por banda en la delantera, pero con la plurifuncionalidad que ha encontrado Corona en el Porto, donde ahora se desempeña como lateral derecho, le da esta nueva posibilidad a Martino.

Golo do @FCPorto ! Tecatito Corona surpreende tudo e todos com um grande golo! Está aberto o marcador no Estádio do Dragão. pic.twitter.com/VU4cCC8OIU

— SPORT TV (@SPORTTVPortugal) June 10, 2020