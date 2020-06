Video: Encuentran a hispano muerto colgando de un árbol en Houston; se especuló linchamiento en las redes sociales

HOUSTON – La Policía de Houston informó el lunes que un hombre hispano fue encontrado muerto colgando de un árbol en un presunto caso de suicidio.

El cuerpo del hombre, que no ha sido identificado, fue descubierto en Shady Acres, un vecindario al noroeste de la ciudad temprano por la mañana. El caso no comenzó a atraer atención hasta después del medio día cuando un reportero del Huffington Post publicó un video de la escena en las redes sociales de la escena.

En las imágenes se puede observar el cuerpo del hombre colgando. El reportero en su narración entretenía la posibilidad de que podría tratarse de un linchamiento, pero luego de que el jefe de la Policía de Houston Art Acevedo publicó que la familia del hombre fallecido les había informado que el hombre sufría de problemas mentales y que era una persona suicida, la publicación fue removida por el reportero.

El reportero del Huffington Post también dijo que se trataba de un hombre afroamericano en su primera publicación.

Después de haber borrado su publicación el reportero publicó el tweet de Acevedo.

Medical Examiners Office has identified deceased individual. He is a Hispanic/Caucasian male, and described by his family as suicidal. No signs of foul play have been found and the evidence to date points to this being a suicide.

Investigation continues. https://t.co/LdJLDa39dg

