VÍDEO: Se hace viral acción policial a estudiante negro que limpiaba basura en su residencia universitaria

Están saliendo a la luz numerosos casos que muestran la injustificada violencia policial y comportamiento racista de determinadas autoridades

Lo triste es que se vuelve a repetir una y otra vez. El caso que ahora se hizo viral no es actual, o mejor dicho, sí está de actualidad aunque ocurrió hace unos meses.

Zayd Atkinson, un estudiante de la Universidad de Naropa, fue confrontado por un oficial mientras recogía basura como parte de su trabajo. Todo ocurrió afuera de su residencia universitaria.

El policía exigió al estudiante que se identificara y que probara que vivía en la residencia. El chico le dio su tarjeta de identificación, pero al policía no le pareció suficiente. Hasta tal punto llegaron las sospechas del policía que llegó a pedir refuerzos.

Varios oficiales, algunos de ello con armas desenfundadas, rodearon a Atkinson. No fue hasta que un miembro de la facultad de la universidad llegó y respaldó la versión de Atkinson. El hombre blanco les dijo que el chico vivía ahí y que trabajaba para la universidad.

Los oficiales de policía nunca le pidieron a este hombre, miembro de la facultad, un hombre blanco, que confirmara su identidad o probara que trabajaba para la universidad.

Después de casi 15 minutos, el oficial le devolvió a Atkinson su identificación y se fue. El oficial renunció dos semanas después del incidente, pero permaneció en la nómina de la ciudad hasta febrero de este 2020.



Una investigación interna encontró que el oficial violó varias políticas de actuación, pero no concluyó que tuviera prejuicios raciales.

El oficial no tenía sospechas justificadas de que el chico estuviera incurriendo en un delito, por lo que no tenía derecho a exigir la fecha de nacimiento de Atkinson, según una revisión independiente realizada por un ex fiscal de los Estados Unidos.

La investigación muestra que las personas negras a menudo están expuestas a un mayor escrutinio y sospecha de delito, que comienza incluso en la infancia. El 54% de los estadounidenses de raza negra dicen que sentían que otros “sospechaban de ellos por el color de su piel ”, en comparación con el 6% de los estadounidenses de raza blanca.