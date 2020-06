Cesilio de los Santos pudo ser el primer americanista en jugar en el Real Madrid, pero las Águilas lo impidieron

El lateral despertó el interés de los merengues, quienes estuvieron cerca de llevarlo a La Liga, pero no lograron concretar el fichaje

El exfutbolista de América, Cesilio de los Santos reveló que en la temporada 1992-93 estuvo muy cerca de jugar en el Real Madrid, pero lamentablemente para él, nunca se concretó el fichaje debido a que su club no llegó a un acuerdo con los europeos.

Cesilio de los Santos estuvo muy cerca de jugar para el Real Madrid 😯🦅https://t.co/LJFZl3TUri — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 16, 2020

En aquel momento, el lateral azulcrema fue asesorado por Óscar Ruggeri y Hugo Sánchez, quienes jugaron para el club blanco, de hecho, de los Santos comentó que Hugol habló con el presidente del equipo español para recomendarle la contratación.

“Nosotros estábamos jugando la final de la Concacaf en Los Ángeles, mi compañero de cuarto era Hugo Sánchez, nos juntábamos mucho él (Hugo), Óscar Ruggeri y yo, entonces me dicen “te habló fulano de tal, te quiere el Real Madrid”. Ruggeri estaba en el cuarto y me dice: “¿Qué pasó?”, yo les dije que había una posibilidad de ir al Real Madrid, entonces Hugo Sánchez agarra el teléfono y llama al Real Madrid, habla con el presidente y le dice: “¿Ustedes tienen interés por fulano de tal? Llévenselo porque está en el momento, es un gran profesional…”, luego hablaron con Ruggeri, que había jugado en el Real Madrid también, estaba todo hecho para que yo me fuera, el tema era el dinero, venta, préstamo y ahí se quedó“, reveló el zaguero en entrevista con Unanimo Deportes.

Que gran equipo este .. entre ex-jugadores, leyendas y estrellas !!!! Pronto regresaremos a las canchas !!!! Vamoooo arriba banda !!!!!! ⚽⚽⚽⚽⚽⚽ pic.twitter.com/elZU7JMlYD — 🇺🇾Cesilio De Los Santos (@cesilio6) June 17, 2020

Todo parecía marchar viento en popa para el traslado a España de uno de los mejores laterales derechos de la Liga MX, pero al momento de acordar el método de la transacción, América no quiso aceptar las condiciones del Real Madrid, ya que los españoles solicitaron que fuera a préstamo con opción a compra, pero los azulcrema respondieron que su futbolista sólo saldría por venta directa y no se llegó a un acuerdo.

“Yo tenía que ir al Madrid a préstamo por seis meses con opción a compra, el América lo que quería era una venta directa, fue por eso que no terminé yendo. Hablé con Benito Floro, quien era el DT que me quería llevar, en el momento que fue la temporada 92-93 América no tenía la intención de venderme y no me vendió, vino la televisión española, un montón de gente, al final del día uno se la guarda”, concluyó el ahora comentarista de TUDN.