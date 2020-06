El problema que enfrentan desde Google quienes no han recibido ayuda económica de IRS

Hay millones de personas que todavía no reciben su apoyo

Un nuevo reporte sobre los obstáculos para obtener la ayuda económica por coronavirus indica que entre los 35 millones de personas que aún no reciben el apoyo, un gran número obtiene información confusa.

Así lo indica un informe del Tech Transparency Project (TTP), el cual apunta los resultados de Google como uno de los principales problemas, ya que los estafadores están tomando ventaja sobre quienes buscan información legítimamente.

“Google está ayudando a los estafadores a explotar a los ansiosos estadounidenses que buscan información sobre ayuda gubernamental”, apunta el reporte citado por el portal Fast Company.

El informe señala que descubrió docenas de casos recibieron información dudosa de sus búsquedas sobre la información de la Oficina de Recaudación de Impuestos (IRS), responsable de responder cuestionamientos sobre cómo solicitar el dinero.

“(Recibieron) anuncios cuestionables destinados a explotar a personas con dificultades financieras junto con consultas de tendencias, como dónde está mi cheque de estímulo y reclamo de dinero de estímulo”, apunta el informe.

Según el análisis, los anunciantes parecen estar rompiendo las propias reglas del buscador, que prohíben el contenido engañoso y las ofertas no disponibles, sobre lo cual Google no ha aclarado su postura.

El TTP investiga compañías tecnológicas poderosas como parte de la Campaña para la Responsabilidad, un organismo de control sin fines de lucro.

Aunque hay 35 millones de personas que todavía no reciben su ayuda económica, al menos 12 millones son los que más preocupan a la autoridad, ya que no tiene información de ellos al no reportar impuestos, pues tienen ingresos anuales menores a los $12,000 dólares por persona o $24,000 dólares por pareja.

