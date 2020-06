Esposa de Larry Hernández dice que su bebé le está acabando las bubis y por quejarse la tachan de ridícula

"Dalett me está acabando, y mis bubis descansan", dijo la esposa de Larry Hernández

Kenia Ontiveros suele ser muy abierta sobre su vida cotidiana a través de las redes sociales, y habla de todo con sus fans, por esta razón le salió muy natural hablar sobre cómo está sobrellevando el nacimiento de su nueva bebé, la pequeña Dalett. Lamentablemente su último comentario no fue tomado a bien por parte de los fanáticos.

“Dalett me está acabando, sigo con la misma ropa y peinado de ayer, no he tenido tiempo de bañarme, cada media hora quiere estar pegada, mis bubis no descansan. No tengo tiempo de peinarme, ni de cambiarme, apesto a leche”, aseveró la esposa de Larry Hernández.

Esta declaración hizo que muchos la tacharan de ridícula, sobre todo porque Kenia Ontiveros no es una mamá primeriza, al contrario, previo a Dalet ya ella era madre de dos: Daleyza y Dalary Hernandez.

“Yo que tengo 8 babys y a todos les di por 2 años pecho no andaba así de quejumbrosa . Que no chingue”, expresaron algunos al ver el vídeo. “Actúa como mamá primeriza”, aseguraron otros.

Lamentablemente durante el vídeo Kenia dejó sus senos a la vista y esto no le gustó al público. “No necesitas tener destapadas las 2 bubis!!!! No seas exagerad”, comentó un fan de Suelta La Sopa, en donde el vídeo se viralizó.