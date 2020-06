Indignante: Cadena de televisión cubre mural de Kobe Bryant para anunciarse

Tras la trágica muerte de Kobe Bryant y su hija Gigi en enero pasado, una gran cantidad de artistas salieron a las calles de Los Ángeles para mostrar su cariño y reconocimiento a la leyenda de la NBA con espectaculares murales por toda la ciudad. Sin embargo, no todos han respetado estas obras de arte.

Este martes, se dio a conocer que uno de los murales en honor a Kobe fue cubierto por un anuncio espectacular de HBO, canal propiedad de Warner Media.

Where there used to be a Kobe mural, there’s now an HBO billboard.

It doesn’t even fully cover the Kobe painting. https://t.co/vOj0AW8lr5 pic.twitter.com/vhpaUYzYqx

— patrick (@muldowney) June 16, 2020