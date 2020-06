Intenta no llorar: con este emotivo video Jurgen Damm se despidió de Tigres

Tras 5 años de defender los colores del equipo, el volante felino le dijo adiós a su club y a su afición

Con un emotivo video que compartió Tigres en redes sociales, Jurgen Damm se despidió del club y la afición felina.

Son más de dos minutos los que el volante le dedicó a los fieles seguidores que siempre lo alentaron en su carrera. En el video aparecen imágenes de sus mejores jugadas y sus títulos, intercaladas con su imagen, vestido de civil en el presente, caminando y mirando desde lo alto la ciudad de Nuevo León, donde cumplió muchos de sus sueños.

“Hoy, después de cinco maravillosos años, me toca despedirme de una ciudad, equipo, pero sobre todo afición, que tanto cariño le tengo. Tuvimos momentos duros, sufrimos, nos caímos, lloramos juntos. Ganamos la final más importante y me siento feliz de ser parte de la época dorada. No sé si en un futuro vuelva, espero que sí. Gracias por todo y recuerden no olvidar al 25, que el 25 nunca los olvidará”, menciona el futbolista en un fragmento del video.

Ahora, el futuro del jugador mexicano de ascendencia alemana está en el fútbol de Estados Unidos, ya que desde febrero pasado anunció su salida, tras negarse a renovar con el club mexicano ante la falta de regularidad bajo el mando de Ricardo Ferretti, por lo que tomó la oferta que le hizo el Atlanta United, club con el que se espera que reporte el 30 de junio.

Con los Tigres, Damm ganó cuatro títulos de la Liga MX: en el Apertura 2015, 2016, 2017 y Clausura 2019; también obtuvo tres trofeos de Campeón de Campeones: en el 2016, 2017 y 2018.