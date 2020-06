Qué modesto: Miguel Herrera asegura que la Selección Mexicana sigue pensando en él

El 'Piojo' dirigió al Tri en el Mundial de Brasil 2014

Hace unos días, Miguel Herrera renovó contrato como técnico de las Águilas del América hasta 2024, sin embargo, no descarta que su ciclo no se cumpla al 100% en caso de recibir una nueva oportunidad en la Selección Mexicana.

En entrevista para el programa Futbol Picante, de ESPN, el “Piojo” aseguró que los directivos siguen pensando en él cuando se habla de candidatos para dirigir al Tri.

“Si sigo teniendo actuaciones como hasta el día de hoy me han tocado, creo que puedes estar cerca de la Selección cuando algo pasa, tu nombre sigue estando ahí, yo estoy seguro de que cada que piensan en un técnico mi nombre está en la mesa por que yo no salí por cuestiones deportivas sino por una tontería mía“, señaló.

'Piojo' Herrera confía en poder regresar a Selección Mexicana. 😎 ¿Se lo imaginan de nuevo en el TRI? 👀https://t.co/TbPIY6Zbk5 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 17, 2020

Herrera, quien dirigió a México en el Mundial de Brasil 2014, reconoció que hubo oportunidad de ir a Europa, y no le cerró las puertas al Tricolor.

“En ningún momento estuvo lo de la Selección Mexicana, si estuvo lo de Europa por que me lo reiteró Santiago, si hay algo me apoyarán a full pero de la Selección no hubo nada, aunque siempre estaré listo para cuando lo necesiten”, concluyó.