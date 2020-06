Agenda de eventos: diversión para el fin de semana

Ya empiezan a abriri las puertas varias instituciones culturales y museos del estado

Vinos en LA Plaza

Los expertos de vinos Pedro D’ Poncelis y Gil Gutiérrez (en la foto), ambos con base en Valle de Guadalupe, en Baja California, México, compartirán sus conocimientos acerca de esta popular región vinícola. Hablarán de la historia de la producción del vino, la biodiversidad del área y catarán diversos tipos de vinos que se producen en Valle.

Los asistentes que vivan cerca de Los Angeles tienen la opción de comprar con antelación dos muestras a precio reducido que se pueden recoger días antes en un restaurante del centro de esa ciudad. Para ello es necesario enviar un email a gil@vinoslosangeles.com para el costo de las botellas y el lugar dónde recogerlas. La reunión es gratuita y será en vivo el viernes a las 7 pm en el Facebook de la LA Plaza de la Cultura y Artes y a través de Zoom. Para esta opción es necesario reservar en lapca.org.

El Petersen abre sus puertas

El museo Petersen (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) abrirá sus puertas a partir del viernes, aunque para ingresar es necesario seguir las medidas protocolarias y comprar los boletos de ingreso con antelación. El nuevo horario de este local especializado en la historia del automóvil será de miércoles a domingo de 10 am a 5 pm.

Por ahora, las exhibiciones interactivas, entre ellas los simuladores de carreras Forza y el Discovery Center, permanecerán cerradas. Por su parte, las populares muestras “Hollywood Dream Machines: Vehicles of Science Fiction and Fantasy”, “Reclaimed Rust: The James Hetfield Collection” y “Building an Electric Future”, están disponibles. Más informes en (323) 930-2277 y petersen.org.

Actividad con crayolas

Crayola Imagine Arts Academy, un proveedor de programas educativos en las escuelas del país, ofrecerá una actividad gratuita en línea por primera vez a propósito del Día del Padre. El taller interactivo consistirá en realizar una tarjeta que estará dedicada a los papás.

La sesión de una hora será a través de Zoom el sábado a las 3 pm, hora del Este. En ella se elaborará una tarjeta con el tema de Super Dad, y los niños serán guiados a través del proceso de diseño conocido como IDEA (Idea, Define, Explore, Assess), así como una sesión completa de lluvia de ideas para hacer de papá el héroe más relevante. Se rifará entre los participantes una bolsa de Color-Me con materiales de arte de la marca Crayola. Es necesario reservar en: 02web.zoom.us/webinar/register/WN_kR8wb3_VRJGePAIPC6G2Gw. Más información en imagineartsacademy.com.

Bowers extiende exhibición de Disney

El museo Bowers (2002 N. Main St., Santa Ana) abrirá sus puertas el viernes, con ingreso gratuito para los trabajadores de salud y los de servicios de emergencia. Esto es una forma de agradecerles por el sacrificio que hacen de salvar vidas aun a costa de las suyas.

El Bowers también anunció que la exhibición “Walt Disney Archives: 50 Years of Preserving the Magic” se extenderá hasta el 18 de octubre. Los visitantes pueden asistir a esta y otras muestras que actualmente tiene el museo no solo en persona, sino también virtualmente. Desde su lanzamiento en línea, más de 25 mil personas han ingresado a la exposición sobre los archivos de Disney. Solo se puede accesar en teléfonos celulares en guide.bowers.org.

También están disponibles otras muestras como “Reel Art: Movie Posters from Gahna”, en guide.bowers.org/reelart. Para ver todo lo que ofrece el museo a través del Bowers at Home, ir a bowers.org/athome. Ahí también hay proyectos descargables, tours y talleres de arte. También hay música, archivos de conferencias pasadas y festivales virtuales. Más informes en bowers.org/athome.

Nueva exhibición en el acuario

Además de reabrir sus puertas, el Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach) inauguró “Coral Reefs: Nature’s Underwater Cities”, que explora la belleza y la diversidad de los arrecifes de coral y sus residentes acuáticos; se exhibe en su nueva y rediseñada Tropical Pacific Gallery. En el Honda Pacific Visions Theater, los visitantes aprenderán de los arrecifes de coral, los peligros que enfrentan y lo que se puede hacer para salvarlos.

Entre los nuevos residentes del acuario están una tortuga verde, un pez linterna y Sula, una ave de mar. Otros residentes, como los peces payaso y otros que viven en los arrecifes, se pueden disfrutar con una luz nueva. Para visitar el lugar es necesario cumplir con las medidas protocolarias, no tener temperatura y comprar los boletos por adelantado, no importa si se posee membresía. Más datos en aquariumofpacific.org.

Museo de Catalina Island recibe a Frida

El pintoresco museo de la Catalina Island (217 Metropole Ave., Avalon) ya recibe a los visitantes desde la semana pasada, aunque a a 25% de su capacidad y bajo estrictas medidas sanitarias. Las exhibiciones que actualmente se pueden ver son “Soot & Water: Gyotaku Records of Catalina”, “Elizabeth Turk: Tipping Point” y “The History of Catalina Island”. Durante cada visita, los asistentes tendrán que seguir un camino marcado y salir por una puerta designada para evitar que los caminos entre las personas se crucen.

El sábado inicia la tan anunciada exhibición especial “Frida Kahlo: Through the Lens of Nickolas Muray”, que incluye veinte imágenes, incluidas seis que nunca se han mostrado, de la reconocida pintora mexicana. La muestra, que durará hasta septiembre, ofrece una mirada íntima a la vida de la más prolífica artista mexicana a través del lente fotográfico de su amigo y amante, Nickolas Muray. Los boletos ya se pueden comprar en catalinamuseum.org/visit, y el museo está abierto de miércoles a domingo de 10 am a 5 pm. Los lunes y martes la entrada es solo con cita. Más informes en (310) 510-4650 o al correo electrónico info@catalinamuseum.org.

Citiwalk reabre

Algunos negocios del popular y turístico Universal CityWalk ya abrieron sus puertas, todos bajo las recomendadas medidas de sanidad. Entre algunos de los locales que ya reciben a visitantes y comensales están los restaurantes Voodoo Doughnut, Johnny Rockets, Blaze Pizza, Starbucks, Crepe Café, Pizza Hut, KFC, Taco Bell y Buca di Beppo. Y las tiendas que ya ofrecen servicio son Shoe Palace, Skechers y Guess Accessories. El famoso paseo, que dirige a Universal Studios Hollywood –y que todavía continúa cerrado– abre todos los días de 12 a 8 pm.

Danza contemporánea en línea

La obra Immediate Tragedy es una pieza de danza que dibuja la experiencia de la pandemia y que está inspirada en este solo de baile de Martha Graham de 1937 que se creía perdido. Es un trabajo de la coreógrafa Janet Eilber con música nueva escrita y conducida por Christopher Rountree; la pieza está interpretada por catorce bailarines –desde varias locaciones de Estados Unidos y Europa– y seis músicos.