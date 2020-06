Bob, gatito que inspiró un libro y una exitosa película muere a los 14 años, esta es su increíble historia

Perder a una mascota es algo doloroso y afecta tanto o más que perder a una persona, ya sea familiar o amigo

Los animales nos hacen compañía, nos dan amor incondicional y, en ocasiones como esta, nos enseñan valiosas lecciones de vida

Para James Bowen todo estaba perdido, hasta que Bob, un pequeño gato naranja, se cruzó en su camino. Bowen, que padecía depresión, esquizofrenia y TDAH, vivía en la calle, tocando música y pidiendo dinero para poder vivir.

Entró en una espiral de uso de drogas y alcohol que le llevó a plantearse el sentido de su vida. Decidió que no quería seguir viviendo. Pero justo en ese momento….

El destino quiso que se encontrara a Bob, un gato callejero que estaba acurrucado en un rincón. James creía que era lo último que necesitaba, pero no podía dejar al gato solo. Además, que el animal comenzó a seguirle a todos lados y se convirtió en su mejor amigo. Ambos vivían en la calle, pero el cariño de Bob hacia su dueño hizo que dejara las drogas y les diera un futuro mejor para ambos.

Así fue como James decidió contar su historia en un libro, protagonizado por Bob, y que cuenta cómo el felino le salvó la vida. El libro estuvo más de un año en el primer puesto de las listas de libros más vendidos del Reino Unido. Luego fue adaptado al cine, que cuenta con el propio Bob como protagonista del film.

“Éramos dos almas heridas que buscaban alguien en quien confiar, y nos encontramos el uno al otro. Algo bueno he tenido que hacer, porque Bob vino a mi. Mi vida cambió gracias a él. Vino y me pidió ayuda. Bob es la razón por la que me levanto todos los días. Él es quien me ha dado la dirección correcta para vivir mi vida. Es como una historia de amor”, le dijo hace unos años a The Guardian en una entrevista.

Sin embargo, James ahora deberá seguir ese camino solo, porque Bob ha fallecido. Lo han anunciado desde su página oficial de Facebook, donde cuentan con tristeza que el adorable felino ya no tiene más vidas.

“Bob me salvó la vida, es tan simple como eso. Me dio mucho más que compañía. Con él a mi lado encontré la dirección y el propósito en la vida que había perdido”, dice James, “El éxito que conseguimos juntos a través de nuestros libros y películas fue milagroso. Conoció a miles de personas, afectó a millones de vidas. Nunca ha habido un gato como él, y nunca lo habrá. Siento que se ha ido la luz de mi vida. Nunca le olvidaré”.

Hay animales que nos cambian la vida. Y los siguen haciendo aunque ya no estén con nosotros.