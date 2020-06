Florida va a desplazar a NY como el epicentro de la pandemia de COVID-19

El Departamento de Salud de Florida confirmó el jueves 3,207 casos adicionales de COVID-19, estableciendo el récord del total diario más alto desde que el estado comenzó a rastrear a los enfermos.

Ahora hay 85,926 casos confirmados en Florida. El récord diario anterior del estado fue de 2,783 el martes.

También hubo 43 nuevas muertes anunciadas el jueves, lo que elevó el número de muertes en todo el estado a 3,061, un aumento de 43 muertes en un solo día, informó Sarasota Herald Tribune.

A medida que la pandemia se desata en todo el estado, las infecciones en el condado de Sarasota, donde aproximadamente el 36 % de los residentes son ancianos, casi se duplicaron con respecto a la semana anterior, incluso cuando la cantidad de personas analizadas disminuyó, según el documento, que citó datos de salud estatales.

Coronavirus cases in Florida are spiking incredibly fast. This is like what was happening in Italy when Italy was in a crisis.

The GOP moved its convention to Florida.

We're about to have an epic clash between ignorance and reality.#DeSantisBetrayedFlorida pic.twitter.com/ao8HPAOtwW

— JRehling (@JRehling) June 18, 2020