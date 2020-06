Milagroso rescate de una adolescente de auto en llamas en Nueva Jersey

Una adolescente que estaba atrapada en un vehículo en llamas fue milagrosamente rescatada por policías en Marlboro, Nueva Jersey.

La víctima resultó gravemente herida en el accidente. Está en el hospital en condición estable, con buen pronóstico.

El incidente ocurrió el lunes después de que un automóvil chocó con una camioneta SUV en Conover Road, en Marlboro.

La policía dijo que la adolescente no identificada de 17 años quedó atrapada entre los vehículos después de ser expulsada parcialmente de la camioneta.

A medida que el fuego se extendía, los oficiales usaron un automóvil policial para separar los vehículos y liberar a la menor. El oficial Robert Kelly fue quien tuvo la idea.

“Cuando estás en el calor del momento en una llamada como esa, sólo estás trabajando para completar el objetivo, completar la misión… Tal vez sea instintivo, no estoy muy seguro, pero simplemente me vino a la cabeza “, dijo Kelly a ABC News.

Dramatic Rescue: Cops save teen trapped in burning SUV in New Jersey https://t.co/Zp0LhclFeH pic.twitter.com/VHtuzqkBOc

— Eyewitness News (@ABC7NY) June 18, 2020