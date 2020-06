¿Qué ocurre en mi cuerpo si no consumo suficiente vitamina C?

El escorbuto es una enfermedad que se desarrolla por la ausencia de vitamina C

La vitamina C se consigue con relativa facilidad en los alimentos que consumimos diariamente, pero es posible que no logremos ingerir la cantidad necesaria para el buen funcionamiento de nuestro organismo.

Así que para demostrarte la importancia de la vitamina C en nuestro cuerpo, aquí te mencionamos los riesgos que puede causar no consumirla adecuadamente.

Déficit de vitamina C y el escorbuto

El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos señala que la escasez grave de vitamina C en el cuerpo puede resultar en el desarrollo de escorbuto, una enfermedad que es mortal si no se trata de manera adecuada.

Esta es una enfermedad poco frecuente en los Estados Unidos, ya que la mayor parte de la población consume alimentos con vitamina C con frecuencia. Sin embargo, siguen existiendo casos.

Síntomas del escorbuto

El escorbuto causa cansancio e inflamación en las encías, así como pequeñas manchas en la piel de color rojo o violeta. También se produce dolor en las articulaciones, así como una mala cicatrización de las heridas.

El escorbuto también puede generar sangrado de la encías, y aflojamiento o pérdida de los dientes. Por último, quienes tienen escorbuto también son susceptibles a sufrir anemia y depresión.

Dificultades para la absorción de vitamina C

Hay algunas circunstancias que ameritan un mayor consumo de vitamina C para evitar el déficit. Por ejemplo, se sabe que los fumadores y personas que inhalan humo de segunda mano necesitan una mayor cantidad de vitamina C para reparar el daño causado por los radicales libres.

El consumo de leche de vaca en los bebés de 1 año o menos es perjudicial para la absorción de vitamina C porque esta leche tiene poca cantidad de ella, y dificulta su retención en el cuerpo.

La hipoabsorción grave es otra dificultad para la adecuada absorción de vitamina C en el cuerpo porque, en general, impide la correcta absorción de nutrientes.

Cómo has visto, el consumo adecuado de vitamina C nos aleja de desarrollar una enfermedad muy perjudicial para nuestra salud, por lo que no deberías descuidar este nutriente en tu plan de alimentación.