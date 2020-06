VIDEO: El telescopio Hubble capturó sensacionales imágenes de estrellas a punto de morir

Como motores de fusión nuclear, la mayoría de las estrellas viven vidas plácidas durante cientos de millones a miles de millones de años.

Pero cerca del final de sus vidas se pueden convertir en molinetes locos, hinchando conchas y chorros de gas caliente.

Los astrónomos han empleado la gama completa de capacidades de imágenes de Hubble para diseccionar esos fuegos artificiales locos que ocurren en dos nebulosas planetarias jóvenes cercanas.

NGC 6303 se llama la Nebulosa de la Mariposa debido a su apariencia de ala. Y NGC 7027 se asemeja a un insecto joya, un insecto con una concha metálica de colores brillantes.

Y aquí están las imágenes de estrellas moribundas captadas por Hubble:

Utilizando nuevas observaciones de dos nebulosas distantes recolectadas en forma de múltiples longitudes de onda por el telescopio espacial Hubble de la NASA, un equipo de astrónomos realizó varios descubrimientos nuevos sobre lo que atraviesan las estrellas a medida que mueren.

“Estas nuevas observaciones de Hubble de longitud de onda múltiple proporcionan la visión más completa hasta la fecha de estas dos nebulosas espectaculares”, dijo Joel Kastner, del Instituto de Tecnología de Rochester, Rochester, Nueva York, autor principal del nuevo artículo publicado en la revista Galaxies a principios de esta semana. , dijo en un comunicado.

“Cuando estaba descargando las imágenes resultantes, me sentí como un niño en una tienda de dulces”, agregó.

El equipo de Kastner descubrió que las nebulosas se separaron en un período de tiempo sorprendentemente corto.

También sospechan que cada núcleo de la nebulosa contenía dos estrellas en un baile cercano entre sí, un proceso que crea vastas nubes de polvo como se ve en las imágenes del Hubble.

A medida que giran entre sí, una estrella pierde masa que es absorbida por la otra. Con el tiempo, los investigadores sugieren que esto podría llevar a que la estrella de menor masa sea devorada por su gemelo energético, un proceso que eventualmente podría conducir a un patrón de mariposa.

At the end of their lives, Sun-like stars shed layers of hot gas. To investigate how these ethereal clouds develop, Hubble took new, colorful images of two nearby planetary nebulae, including this picture of the Butterfly Nebula. 🦋

Read & see more: https://t.co/OCnWcn8ZQs pic.twitter.com/t3poCnYhhI

— Hubble (@NASAHubble) June 18, 2020