Hay esperanza: Selección Mexicana sí podría tener partidos en lo que resta de 2020 y ya contemplan fechas

El Tricolor no ha podido tener actividad en el año por el coronavirus

El 2020 ha sido un año atípico, pues la pandemia del coronavirus ocasionó que se modificaran calendarios deportivos y se cancelaran competiciones oficiales de diferentes disciplinas; y ahí va incluida la Selección Mexicana de Futbol.

Este año, el Tri no ha podido tener participación en juegos oficiales ni amistosos, sin embargo, hay una luz al final del camino, pues el Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, aseguró que la idea es que en los próximos meses el cuadro azteca pueda tener actividad.

En entrevista para El Universal, el directivo reconoció que están trabajando en ello en conjunto con la FIFA, para calendarizar algunos compromisos entre el lunes 5 y el martes 13 de octubre.

“Cuando se revisó el calendario de la Liga MX, se dejaron esos espacios para que la Selección Mexicana pueda trabajar y recuperar ese terreno perdido en los últimos meses. Así, nos podremos reunir el grupo de trabajo de la Selección Nacional”, declaró Yon de Luisa.

Asimismo dejó claro que aún no hay sedes ni rivales, pero la idea es buscar una Selección de calidad.

“En los siguientes partidos tendremos una mezcla de amistosos, los cuales necesitamos deportivamente. No podemos pensar que, como no hay gente en los Estadios, no los vamos a programar. Ya veremos si serán en México, Estados Unidos o alguna otra parte. Y luego vendrán partidos del proceso de eliminación hacia el Mundial de Qatar“, sentenció.