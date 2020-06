Las crueles y terribles críticas contra Chiquibaby de ‘Un nuevo día’ por su atuendo bicolor

Tachan de "ordinaria" y más a la presentadora de Telemundo

A Chiquibaby le llovieron las críticas en “Un nuevo día“. La presentadora de Telemundo fue fuertemente criticada y esta vez no es por defender a Héctor Sandarti tras su partida del matutino.

Después de que en el Instagram oficial del programa se compartiera una imagen del atuendo del día de la conductora, las críticas no se hicieron esperar. Los fans estallaron en su contra haciendo ver que su look no era para nada favorecedor.

“No me gusta para nada, se ve vulgar y ordinaria, ella es bella pero no ese atuendo”, escribió un fan. “Necesita un asesor como las demás”, otro seguidor agregó. “No tienen espejo para verse”, otro fan comentó. “Neta está feo ese outfit”, también se pudo leer entre los comentarios.