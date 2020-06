Se encienden focos rojos: Florida, “la burbuja” de los deportes, se perfila a convertirse en el nuevo epicentro del coronavirus

Hace apenas unos días se anunciaba que el estado de Florida se convertiría en el escenario “burbuja” del deporte profesional en los Estados Unidos como parte del proyecto de reactivación de las temporadas en la NBA y MLS en el complejo de Disney ubicado en Orlando; sin embargo, la península se perfila a convertirse en las próximas semanas en el nuevo epicentro de la pandemia por COVID-19.

De acuerdo a los reportes más recientes de las autoridades de salud, Florida se acerca a los 4 mil nuevos casos al día, mientras que en el tema de la ocupación hospitalaria, los centros médicos ya se encuentran a un 75 por ciento de su ocupación en Unidades de Cuidados Intensivos.

The Phillies closed down their Clearwater facility indefinitely after 8 people tested positive for COVID-19.

The Blue Jays also reportedly closed their nearby Dunedin, Fla. spring training facility after a player exhibited COVID-19 symptoms https://t.co/nZIRMGc3Bq

— Sports Illustrated (@SInow) June 19, 2020