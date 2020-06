Telegram asegura que los altos cobros de Google y Apple destruyen a las apps

El fundador de Telegram y Vkontakte, el Facebook ruso, Pável Dúrov, denunció que Apple y Google imponen altos impuestos a las aplicaciones y productos digitales para móviles en sus portales de ventas, lo cual asfixia proyectos emergentes y ramas enteras de la industria digital.

El informático plantea que se permita a los usuarios instalar aplicaciones directamente desde los sitios de los desarrolladores o a través de tiendas alternativas de productos digitales.

Los gigantes Apple y Google “imponen una loca comisión del 30% sobre las ventas de todos los productos digitales que se venden en cada teléfono móvil del mundo”, lo que provoca que “los usuarios paguen precios más altos y las startups e industrias enteras se destruyan o jamás afloren”, escribió Pável Dúrov.

Apple and Google impose an insane 30% sales tax on all digital goods sold on every mobile phone in the world. The result – users pay higher prices, start-ups and entire industries get destroyed or never appear. Regulators have been ignoring this absurdity for 10 years. https://t.co/5QqJYyLrME

— Pavel Durov (@durov) June 17, 2020