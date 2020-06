Twins de Minnesota retiran estatua de su expropietario con antecedentes racistas

La oficina central de los Twins de Minnesota ha decidido retirar de la plaza exterior del Target Field la estatua del expropietario del club, Calvin Griffith, conocido por tener antecedentes racistas, según reportó el diario Star Tribune de la localidad.

En el marco de la conmemoración del día en el que se emanciparon los últimos esclavos en los estados confederados, el equipo ha decidido otorgarle una carga simbólica al acontecimiento y a casi un mes de la muerte de George Floyd, el ciudadano afroamericano que falleciera víctima de brutalidad policial en la ciudad de Minneapolis.

Griffith estuvo al frente del equipo desde 1955 y hasta que la vendió en 1984, pero fue durante su gestión al frente de la organización que mudó la franquicia de la ciudad de Washington, bajo el nombre de Senators, a Minnesota en 1961, cuando adoptaron el mote de Twins.

The #MNTwins removed the Calvin Griffith statue from Target Field this morning. pic.twitter.com/K044WNP7Ys

— Minnesota Twins (@Twins) June 19, 2020