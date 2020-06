Twitter vuelve a etiquetar un “post” de Trump advirtiendo que tiene un video manipulado

Twitter califica el tuit de un video de Trump como un medio manipulado, continuando su posición contra la desinformación y las noticias falsas

El presidente de Estados Unidos Donald Trump tuiteó un video como si fuera original de CNN con un titular que dice que un niño huye de otro que lo persigue porque es racista, y sugirió que la cadena de noticias manipula los hechos para presentarlos como un problema cuando no lo son, publicando noticias falsas.

Al hacerlo, se usó un cintillo de noticias de CNN que varios periodistas han indicado que no es del tipo de letra que usa este medio.

Twitter no ha eliminado el tuit, pero sí dejó claro que el video está manipulado. Es la tercera vez que Twitter marca un tuit del Presidente.

Además, varios periodistas confirmaron que el video, que fue compartido por el presidente Trump, está editado y presenta un falso cintillo de titular de CNN.

CNN también publicó una noticia refiriéndose a la manipulación de su video, donde cita a un portavoz de Twitter que dijo el jueves por la noche: “Este tuit ha sido etiquetado según nuestra política de medios sintéticos y manipulados para dar a las personas más contexto”.

Un portavoz de CNN respondió al tuit de Trump el jueves por la noche: “CNN cubrió esta historia, pero exactamente como sucedió. Así como CNN ha informado sobre sus posiciones en la raza (y sus números de encuestas). Continuaremos trabajando con los hechos y lo invitaremos hacer lo mismo, en lugar de tuitear videos falsos que explotan a niños inocentes. Sea mejor”.

El video que Trump tuiteó incluía un crédito a @CarpeDonktum, quien publica regularmente memes y videos de parodia que apoyan al Presidente.

La historia original de CNN, que es de 2019, y en ella se informó sobre la amistad entre dos niños pequeños.

Here's how CNN actually covered this video https://t.co/tzW7YbygBw — Adrian D. Garcia (@adriandgarcia) June 19, 2020

So @POTUS just tweeted a fake, suggesting @CNN covered these toddlers like this. In reality this is how CNN reported this in 2019: Internet falls in love with these two toddlers hugging https://t.co/ydsxu8lTOC https://t.co/FHC7TgQeMo — Glenn Kessler (@GlennKesslerWP) June 19, 2020

You accuse CNN of running a fake video of black and white children hugging in the street, but CNN actually ran the real video of these kids back in September. You’re the one spreading fake news. And exploiting these children for your political benefit.pic.twitter.com/9Ky5y6Nyin — Keith Boykin (@keithboykin) June 19, 2020

