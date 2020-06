Arizona con más 3,000 casos en un día, se acerca a ser foco de COVID-19 en el oeste

El estado de Arizona se encamina a ser el nuevo foco de coronavirus de la costa oeste de Estados Unidos tras registrar por segundo día consecutivo más de 3,000 nuevos contagios con COVID-19, según datos revelados este sábado por las autoridades de salud.

El Departamento de Salud de Arizona informó de 3,109 casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas.

TAKE ACTION: 3,109 new cases of #COVID19 . Always wear a mask in public even if you do not feel sick. Maintain physical distancing. Stay home when sick. Avoid large groups. Let’s work together to slow the spread of COVID-19. #MaskUpAZ https://t.co/h619Tmskkz

— AZ Dept of Health (@AZDHS) June 20, 2020