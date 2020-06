Entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ¿quién es mejor? Futbolistas que jugaron con los dos responden la gran pregunta

Siete futbolistas argentinos opinan sobre el debate de cuál astro es superior

Hasta el momento sólo siete futbolistas argentinos forman parte del selecto grupo que podrá contarle a sus nietos que jugaron con las dos figuras del futbol más grandes de la época: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi; ellos han opinado sobre quién de los dos es el mejor en un artículo publicado por Cristian Grosso y Pablo Lisotto en La Nación.

#Fútbol | ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Los siete argentinos que jugaron con ambos eligen al mejor: qué opinan Di María, Tevez, Heinze, Gago, Garay, Higuaín y Dybala 🇦🇷⚽🇵🇹 Por @crgrosso y @plisotto https://t.co/qf5iClxznk pic.twitter.com/boTDAdD3B3 — LA NACION Deportes (@DeportesLN) June 17, 2020

ÁNGEL DI MARÍA

“El Fideo” jugó con Messi en la selección argentina entre el 2008 y el 2019, mientras que con Cristiano lo hizo en el Real Madrid entre el 2010 y el 2014.

“Yo sé que esos dos monstruos, Leo y Cristiano, son diez veces…, nooooo, que digo, 40 mil veces, mejores que yo. Yo corría al espacio para que Leo me metiera la pelota, o trataba de meterle un centro a Cristiano. Gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar con los mejores… Pero arriba de todos, Leo“, aseveró.

2008, 2012 e 2015.

O triângulo Di María, Messi e Agüero termina em gol ⚽️🇦🇷 pic.twitter.com/o0YZMa47Nj — Júnior Marques (@jamarquesjunior) June 6, 2020

FERNANDO GAGO

Compartió el vestidor mucho más tiempo con Leo que con “El Comandante”, ya que con el primero lo hizo con la albiceleste entre el 2007 y el 2017, mientras que con el segundo sólo del 2009 al 2011.

Sobre Cristiano, dijo: “Es uno de los mejores del mundo, sin dudas. Tiene mucha ambición, y la competitividad de querer ganar siempre. Es un profesional con todas las letras. Se entrena y vive para el fútbol, eso lo hizo grande“.

Pero su ganador es Messi: “Tener en el mismo equipo a Leo te da la tranquilidad de saber que en algún momento habrá algo de su potencial futbolístico, de su magia, que te deslumbrará y te permitirá ganar un partido. Desde lo táctico y desde lo individual es el mejor futbolista del mundo. Él está un escalón arriba de todos”, sentenció.

¡Un privilegiado! Fernando Gago es el único jugador que jugó con Messi, O Femenono, Cristiano, Riquelme y Totti. pic.twitter.com/ug5RynJBEz — Fernando Riquelme (@f_riquelmee) June 18, 2018

GABRIEL HEINZE

“El Gringo” jugó primero con Cristiano Ronaldo que con Lionel Messi y no se ha atrevido a dar un fallo a favor de ninguno, sólo se limitó a enaltecer las cualidades de ambos.

“No considero que haya que elegir a uno. Los opinólogos que hagan lo que quieran, pero para comparar tendríamos que estar hablando de jugadores similares, y ellos son muy diferentes . Te puede gustar más este o el otro, pero ese debate no lleva a ningún lado”

Sobre CR7, manifestó: “Cristiano tiene una rigurosidad y una autoexigencia envidiables. Es un obsesivo y hasta que no logra el objetivo que se puso en la cabeza, no deja de intentarlo. Es un jugador competitivo, de los mejores el mundo. Hay que admirarlo por todo lo que ha hecho y disfrutarlo dentro de una cancha. Es un profesional increíble, los resultados están a la vista. Después, lo que opine la gente en función de sus actitudes, a mí poco me importa”.

En cuanto a Leo, dijo: “A Messi lo quiero mucho, sé cómo piensa y lo que siente. Por eso, a veces, hasta creo que deseo que a la selección le vaya bien más por él que por todo lo demás. Leo es inexplicable, futbolísticamente no es de este planeta, y como persona lleva una vida tan tranquila que ahí también es admirable. El fútbol argentino le debe demasiado, tanto que él es el que nos ha mantenido en el mapa futbolístico durante tanto tiempo”.

JUGÓ CON LOS 3. La descripción precisa de Gabriel Heinze sobre Lio Messi, CR7 y Ronaldinho: https://t.co/lzyoHMVZB9 pic.twitter.com/kD5JajOT10 — Invictos (@InvictosSomos) December 29, 2016

EZEQUIEL GARAY

Compartió la Cancha con “La Pulga” entre el 2007 y el 2015, mientras que con “El Comandante” lo hizo entre el 2009 y el 2011. Con ambos salió campeón, con el primero ganó una medalla de oro en Juegos Olímpicos y con el segundo una Copa del Rey en el Real Madrid. Curiosamente, al opinar se enfocó en lo complicado que era enfrentar a Messi cuando su equipo jugaba contra el Barcelona.

“Es un jugador muy difícil de marcar, no sabes dónde va a jugar porque juega donde quiere. Y luego, cuando tiene el balón, es muy difícil de parar. Leo es el mejor jugador del mundo y tenemos que estar al cien por cien para que nos cree el menos peligro posible”, explicó.

Ezequiel Garay se encomienda a Messi para la Copa América http://t.co/NCLUXmHtBC pic.twitter.com/HO21agI3Fo (vía @OvacionVE) — El Nacional (@ElNacionalWeb) June 4, 2015

GONZALO HIGUAÍN

A Leo lo tuvo de compañero entre el 2009 y el 2018, pero es el jugador argentino que más tiempo ha tenido a un lado a Cristiano Ronaldo, incluso en dos clubes distintos, ya que jugó con él en el Real Madrid entre el 2009 y el 2013 y con la Juve del 2019 a la fecha.

“La virtud de un jugador, y la humildad del jugador, es adaptarse a las situaciones; de lo contrario, te limitas. Con Leo y Cristiano, yo me adapté a ellos, y si te adaptas a los mejores es más fácil. Ahora, hay muchos delanteros que son buenos, pero el mejor de la historia es Messi, mi amigo”, dijo sin reparos.

EL RELATO DEL PIPA | Así es jugar con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Gonzalo Higuaín conoció a CR7 en el Real Madrid. Luego, se reencontró con él en la Juventus. Y a Lio lo tuvo como socio en la Selección de Argentina durante casi una década. https://t.co/KDNqNOU1tI — Invictos (@InvictosSomos) May 22, 2020

PAULO DYBALA

“La Joya” es el más joven de la lista y es el único que juega actualmente con ambos, lo hace desde el 2015 con Messi en la albiceleste y con CR7 en la Juve desde el 2018; sin embargo, prefiere evitar las comparaciones, simplemente cuenta lo grandioso que es estar al lado de ambos, pese a que muchos piensan lo contrario.

“Mis amigos me cargaban, claro, me decían: ‘Ya tenías al mejor en la selección y ahora te traen al otro mejor al club’. Y estaban equivocados, yo explicaba que para mí era una ventaja. ¿Sabés lo que es tener a dos fenómenos al lado tuyo, siempre? Imposible no aprender. Son dos tipos que están uno o dos escalones por encima del resto. Se hicieron bien el uno al otro a partir de la competencia. Es imposible decir quien es mejor, están muy por encima del resto desde hace años. Son diferentes, pero su influencia es igual de desequilibrante por lo que generan en los rivales”, expresó.

“Uno de mis sueños era tirar una pared con Messi, y otras cuantas con Cristiano Ronaldo. Afortunadamente lo he podido cumplir". — PAULO DYBALA pic.twitter.com/NNpJvzpIlI — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 17, 2020

CARLOS TÉVEZ

Finalmente, “El Apache”, tampoco se animó a dar un veredicto, pero también opinó. Él jugó con “La Pulga” en la albiceleste del 2005 al 2015, mientras que con CR7 lo hizo en el Manchester United entre el 2007 y el 2009.

” La diferencia es que Messi es más natural, mientras que Cristiano trabaja para ser el número 1. A Messi todo le sale de adentro. Es algo innato. Todo es más simple. Cristiano, en cambio, se enfoca cada día en prepararse para ser el mejor. No tiene sentido analizar cuál de los dos es mejor. Antes pasaba lo mismo cuando querían comparar a Maradona con Pelé. Es una discusión que va a estar siempre, pero que no conduce a nada. Son diferentes“, manifestó.