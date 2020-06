Un hombre muerto y un adolescente herido en tiroteo entre autos a plena luz en Brooklyn

Un hombre murió y un adolescente resultó herido en un tiroteo a plena luz del día entre dos autos en Brooklyn (NYC) ayer, dijo la policía.

Las víctimas, de 17 y 27 años, estaban estacionadas en un Nissan gris en la avenida Stanley, cerca de Van Siclen Av. en East New York, justo antes de las 4:15 p.m., cuando un Mercedes Benz blanco se detuvo junto al automóvil y alguien desde adentro disparó.

Después de que sonaron los balazos, el Mercedes huyó a toda velocidad.

El adolescente, cuyo nombre no fue revelado, fue baleado en la pierna. El adulto herido fue identificado por su familia como Hassan Brown. Ambos salieron sangrando de su automóvil por sí mismos, dijeron testigos.

Brown, quien recibió disparos en el pecho, la cara y la pierna, buscó refugio en una tienda de víveres cercana, dijeron policías a Daily News.

One man was killed and a teenage boy was wounded in a broad daylight drive-by shooting in Brooklyn.

The victims, 17 and 27, were parked in a gray Nissan when a white Mercedes Benz pulled up next to the car and someone inside fired off shots.https://t.co/43OxfXA3Xq

— New York Daily News (@NYDailyNews) June 20, 2020