Alessandra Rosaldo reveló que una pareja tóxica la arrastró al lugar más oscuro

La esposa de Eugenio Derbez abrió su corazón

Alessandra Rosaldo asegura que a lo largo de su vida la logrado tener amistades muy lindas tanto fuera como dentro del medio del espectáculo; sin embargo, también se ha topado con personas que aunque en un principio parecían inofensivas, terminó llevándose sorpresas muy desagradables y sus vínculos terminaron mal.

Mediante su canal de Youtube, la cantante compartió un video en donde sostiene una charla con su hermana Mariana y dos amigas más acerca de aquella gente que, con sus actitudes y comportamientos, pueden llevar a un camino incorrecto y tras escuchar las historias de sus compañeras, llegó el momento de dar su testimonio.

“En cuanto amigos, yo no tengo historias tan fuertes como las de ustedes, pero sí hay una persona muy cercana a mí que siempre me pregunta por mi peso y no es capaz de decir algo bueno de mí cuando ve que tengo logros y eso no está bien. Por otro lado, tuve una pareja que sí me arrastró al punto más oscuro de mi vida, el año y medio que duramos siempre estuve de fiesta, con alcoholismo y cosas de ese tipo y cuando me di cuenta fue súper fuerte, afortunadamente logré salir de ahí”, dijo Alessandra.

Para finalizar, la vocalista de Sentidos Opuestos y sus acompañantes concluyeron que no es correcto permitir que otras personas roben su energía y su luz interior sólo para poder brillar ellas y aconsejaron que, en el momento en el que sientan que algo no va bien, se alejen inmediatamente sin importar el tiempo que lleven de amistad.

