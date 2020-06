Bernd Leno, portero del Arsenal, sufre una escalofriante lesión y culpa a delantero del equipo rival

Tras tres meses inactivos por el parón de la Premier League, es normal que muchos jugadores no están físicamente al cien por ciento, quedando expuestos a lesiones como la que le ocurrió este fin de semana al portero alemán del Arsenal, Bernd Leno.

En el encuentro de este sábado entre Brighton y Arsenal, el equipo blanquiazul envió un balón al área de los gunners y Leno salió a atraparlo. Cuando el arquero tenía el esférico en sus manos, el delantero rival Neal Maupay lo empujó con la cadera ocasionando que el guardameta pisara mal y sufriendo una escalofriante lesión en la rodilla derecha.

Tras el choque, el equipo médico del Arsenal ingresó a la cancha y Leno tuvo que salir en camilla, terminando así su participación en el encuentro. Mientras se retiraba, el arquero gunner culpó a Neal Maupay y lo señaló con el dedo tajantemente.

Bernd Leno is not happy with Neal Maupay #arsenal pic.twitter.com/owsZz4S7Fz

