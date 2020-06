Retirarán estatua de Theodore Roosevelt del Museo de Historia Natural de Nueva York

La estatua del expresidente Theodore Roosevelt que se encuentra a la entrada del Museo de Historia Natural de Nueva York será retirado en los próximos días.

El museo solicitó a la Ciudad retirar la escultura ante la presión de activistas que luchan por la igualdad racial.

Relacionado: Atacan las estatuas de Cervantes y Fray Junípero Serra en California

En la estatua, Roosevelt aparece montado en un caballo. A los lados hay un hombre indígena y un hombre negro. El monumento ha estado en el museo desde 1940.

The Equestrian Statue in front of the Museum has long been controversial for the racial hierarchy it depicts. The Museum has asked that it be moved. More: https://t.co/3hgIWe0fqu pic.twitter.com/m99Bl1EEFT

— American Museum of Natural History (@AMNH) June 21, 2020