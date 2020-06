A ‘Un nuevo día’ lo tachan de ‘aburrido’ sin Adamari López y Héctor Sandarti

Las críticas no fueron favorecedoras para el matutino de Telemundo

El programa “Un nuevo día” ha tenido terribles críticas últimamente. Muchos de los televidentes siguen molestos con el matutino de Telemundo por haber quitado a Héctor Sandarti del cuadro de presentadores.

Las redes sociales han sido crueles con el show y muchos lo han tachado de “aburrido”. Los comentarios fueron peores el lunes 22 de junio cuando se ausentó Adamari López, la chaparrita consentida.

En la cuenta oficial del programa en Instagram se publicó una foto con los presentadoras del día que incluían a la Chiquibaby y Rashel Díaz. Los mensajes en contra del matutino no se hicieron esperar.

“Llegó la hora de ‘Despierta América’, ese programa [ya no] sirve sin Sandarti”, escribió un seguidor. “Que aburrido este programa ya no sirve”, otro seguidor agregó. “Aburrido este programa, no sirve, es mejor ver ‘Despierta América’. Sin Sandarti este show valió”, fue otro de los comentarios. “Demasiado aburrido, que venga Sandarti”, otra seguidora comentó. “Falta Adamari”, también se pudo leer entre los comentarios en Instagram.

“Un nuevo día” se emite de lunes a viernes a las 7am/6c por Telemundo.