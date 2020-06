Conmovedor: DT del Livorno perdió a su madre por COVID-19 y rompe en llanto durante el minuto de silencio en honor a las víctimas

El balón sigue rodando en Italia y este fin de semana la Serie B (segunda división italiana) regresó a la actividad y fue testigo de un poderoso y emotivo momento protagonizado por Antonio Filippini, entrenador del Livorno.

Tanto la Serie A como la Serie B y la Copa Italia, han decidido honrar a los fallecidos a causa del coronavirus guardando un minuto de silencio antes de cada partido. En el encuentro entre Livorno y Cittadella no fue la excepción y durante dichos sesenta segundos, Filippini no pudo contener el llanto, pues hace unos días sufrió el lamentable fallecimiento de su madre a causa de esta enfermedad.

antonio filippini livorno manager crying after his mother passed away due to COVID19. pic.twitter.com/kdjwgyk0Nu

— FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) June 20, 2020