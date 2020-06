Encuentran soga de ahorcado en el puesto de garaje de Bubba Wallace, único piloto afroamericano de NASCAR

El piloto ha estado muy activo en el movimiento Black Lives Matter

Foto: Jared C. Tilton / Getty Images

Este domingo NASCAR reportó que fue encontrada una soga con un nudo para ahorcar colgada en el puesto de garaje del equipo 43, que corresponde a Bubba Wallace, el único piloto afroamericano en NASCAR.

Fue mediante un comunicado difundido en redes sociales que la asociación manifestó su indignación por este suceso, el cual pudo ser un acto de racismo en consecuencia a la reciente actividad del piloto en torno al Black Lives Matter, ya que fue el primero en sugerir la prohibición de la bandera confederada por su asociación como símbolo de discriminación racial y en pintar su auto de negro en apoyo al movimiento, además de participar en diferentes manifestaciones para luchar contra el racismo.

“Esta tarde, NASCAR se enteró de que se encontró una soga en el puesto del garaje del equipo 43. Estamos enojados e indignados, y no podemos afirmar con la suficiente seriedad cuán en serio tomamos este acto atroz. Hemos iniciado una investigación inmediata y haremos todo lo posible para identificar a la(s) persona(s) responsable(s) y eliminarlo(s) del deporte. Como hemos dicho inequívocamente, no hay lugar para el racismo en NASCAR, y este acto solo fortalece nuestra determinación de hacer que el deporte sea abierto y acogedor para todos”, menciona el documento enviado la noche del domingo.

Al respecto, el piloto dijo en Twitter que el “acto despreciable” lo dejó “increíblemente entristecido y sirve como un doloroso recordatorio de cuánto más tenemos que avanzar como sociedad y cuán persistentes debemos ser en la lucha contra el racismo”.

“Esto no me quebrará, no cederé ni retrocederé. Continuaré defendiendo con orgullo lo que creo”, agregó Wallace en el mensaje que publicó tras conocer el hecho.

De acuerdo con reportes de CNN, el área del garaje donde se encontró la soga está restringida al personal esencial, que incluye equipos de carrera, oficiales de NASCAR, personal de seguridad y salud. Probablemente allí será donde iniciará la investigación que se menciona en el comunicado.