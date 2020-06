Imagen de Trump se convierte en viral y genera cientos de memes

El regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca después de su decepcionante mitin el sábado por la noche en Tulsa, Oklahoma, ofreció una imagen muy diferente de la que suele proyectar.

El evento estaba destinado a lanzar su campaña de reelección de 2020, estancada desde que la pandemia de coronavirus obligó a cancelar grandes reuniones mítines.

El punto negativo para los republicanos es que la asistencia fue mucho menor de lo previsto, de ahí la imagen que dio el presidente. Trump regresó a la Casa Blanca con la camisa abierta y la corbata aflojada, mientras se aferraba a la gorra roja de su campaña.

I fixed it!! I’m💀 🤣😂 Trump Returning home after his disappointing Rally! Cover, Foreigner – 'I Want To Know What Love Is' (SOUND UP) pic.twitter.com/n18LRatRap

— Just Vent (@JustVent6) June 21, 2020