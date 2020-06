Lo que necesitas saber sobre la prevención de garrapatas para perros y gatos

El clima cálido ya está aquí. Para muchos de nosotros, eso significa pasar horas felices al aire libre haciendo senderismo, corriendo y caminando en el bosque. También significa estar atento a las garrapatas.

Incluso aunque recuerdes usar repelente de insectos y revisarte regularmente, es fácil olvidar que tus mascotas también son vulnerables a estas criaturas furtivas.

Las garrapatas prefieren escondites húmedos, boscosos y con sombra, como el césped alto, matorrales y arbustos, y también pueden acechar en lugares no silvestres, como en tu propio jardín. Para sobrevivir, se alimentan de la sangre de seres humanos y animales.

Después de una picadura de garrapata, tu gato o perro podría desarrollar una enfermedad grave, como la enfermedad de Lyme (que puede causar síntomas como marcha o postura anormales, fiebre, letargo y adenopatías); citauxzoonosis (una infección parasitaria, específica de los gatos, que puede causar dificultad para respirar, fiebre, pérdida de apetito, ictericia, coma y muerte); irritación o infección cutánea en el sitio de la herida; y otras complicaciones. Esto lo establece la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA).

No existe un enfoque único para proteger a tus mascotas de las garrapatas, pero sí existen formas de minimizar el peligro. (Si tu mascota contrae la enfermedad de Lyme, el tratamiento generalmente incluye varias semanas de antibióticos).

A continuación, se presentan 3 estrategias para ayudar a mantener a tu perro o gato libre de garrapatas.

Revisa a tu mascota diariamente

Si vives o estás de visita en un área que es particularmente vulnerable a las garrapatas (consulta con el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades [CDC] si no estás seguro), una de tus mejores defensas es inspeccionar a tu mascota a diario, dice Lori Bierbrier, D.V.M., veterinaria y directora médica del programa de medicina comunitaria en ASPCA.

“Tener simplemente a la garrapata caminando sobre tu mascota no es peligroso”, dice ella, “cuando la garrapata se adhiere y se alimenta durante un largo período de tiempo, durante un día o dos, es cuando se pueden transmitir los parásitos”.

Las mascotas con pelo más largo pueden ser particularmente propensas a que se les peguen garrapatas, dice Martine Hartogensis, D.V.M., subdirectora de la Oficina de Vigilancia y Cumplimiento en el Centro de Medicina Veterinaria de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). El pelaje más largo les da a estos insectos una mayor superficie para engancharse y más lugares para esconderse.

Si tienes un perro, dedica unos minutos cada día a cepillarlo o peinarlo y pásale las manos por el pelo.

Los gatos también son vulnerables, aunque generalmente menos que los perros, dice Hartogensis, porque se acicalan habitualmente. Aun así, debes darle una pasada al tuyo diariamente, especialmente si le gusta jugar al aire libre. Desde la cabeza, pasa los dedos como un peine por todo el cuerpo del gato.

Las garrapatas prefieren lugares oscuros y húmedos, por eso, tanto para gatos como para perros, asegúrate de inspeccionar debajo de la cola y alrededor del ano, el vientre, la cara, las orejas, la ingle, las “axilas” y entre los dedos de los pies. Si tu mascota es particularmente inquieta, es posible que necesites un ayudante para sostenerla con firmeza. Retira las garrapatas adheridas con pinzas de punta fina.

Que tu jardín sea a prueba de garrapatas

“Si tu único método de prevención de las garrapatas es simplemente controlar al perro”, dice Hartogensis, no será suficiente. Tendrás que hacer algo más.

Algunos ajustes menores en tu jardín, como mantener el césped alto y la maleza corta, limpiar las pilas de hojas y hacer una trampa para garrapatas mediante el uso de una “caja de cebo” pueden hacer una gran diferencia para mantener bajas las poblaciones de garrapatas. Hay varios pesticidas aprobados disponibles, aunque conllevan riesgos, por lo que es mejor tratar de proteger tu jardín sin químicos.

También puede ser de ayuda colocar una cerca alrededor del jardín que efectivamente evite la entrada de la fauna que pueda propagar las garrapatas, como los venados.

Considera usar medicamentos

Existen varios productos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental (APA) y la FDA, incluidos productos tópicos (que se aplican en la mascota, como en el pelaje o el collar), medicamentos orales y una vacuna para la enfermedad de Lyme para perros, pero hay ventajas y desventajas asociadas a cada alternativa. (Consumer Reports no ha probado estos productos).

Productos tópicos. Estas sustancias (como fipronil, permetrina, piretroides y amitraz) se presentan en forma de polvos medicinales, collares, aerosoles, champús y otros tratamientos tópicos. Matan las garrapatas al entrar en contacto directo con el pelaje o la piel del animal. Un producto tópico, la permetrina, es tóxico para los gatos, pero se considera que en pequeñas cantidades es seguro para los perros.

Hace varias décadas, Consumer Reports instó a la FDA a eliminar DDVP por completo, un pesticida que se encuentra en algunos collares antipulgas y tiras antiplagas, del mercado, manifiesta el Dr. Michael Hansen, ecientífico sénior de CR. Pero aún puede encontrarse en muchos productos. Si bien no es un ingrediente presente en muchos de los medicamentos contra garrapatas más utilizados para mascotas, como Advantage II, Frontline Plus, K9 Advantix II y Revolution, debes asegurarte de leer las etiquetas cuidadosamente si deseas evitarlo.

Con algunos de estos pesticidas, Hansen advierte, “podría existir algo de transmisión a los niños que tienen mucho contacto con sus mascotas”.

Según un informe de 2012 de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), aún se desconoce evidencia sobre si la exposición infantil a bajos niveles de pesticidas puede ser dañina. No obstante, algunos datos indican que dicha exposición puede estar asociada con problemas cognitivos y de comportamiento, así como con cánceres pediátricos.

Medicamentos orales. Estos medicamentos, como el afoxolaner (NexGard) y el fluralaner (Bravecto), matan las garrapatas por contacto con la sangre de tu mascota. “La garrapata todavía lo picará”, dice Bierbrier, y esa picadura podría provocar una infección cutánea, pero la garrapata “se muere antes de que pueda transmitir cualquiera de los organismos que causan enfermedades”.

Vacuna. La vacuna para la enfermedad de Lyme para perros parece ser segura, pero los expertos aún no están convencidos de su eficacia. Y es mejor cuando se combina con otro producto, dice el Dr. Thomas Mather de la Universidad de Rhode Island.

Parte del problema es que muchos perros, especialmente en áreas con muchas garrapatas, ya han estado expuestos a la enfermedad de Lyme, a menudo sin mostrar ningún síntoma, y los datos indican que la vacuna funciona mejor en perros que no han estado expuestos. A tu perro le deben hacer la prueba de la enfermedad de Lyme antes de recibir la vacuna.

Las reacciones a la vacuna pueden incluir urticaria, picazón e hinchazón facial y en el lugar de la inyección. Los veterinarios generalmente la administran solo a perros en áreas de alto riesgo o si sus dueños así lo solicitan.

Recuerda: cualquiera sea el producto que elijas para proteger a tus mascotas de las garrapatas, asegúrate de seguir todas las instrucciones sobre la especie y el tamaño del animal para el que está destinado el producto. No uses productos destinados a perros en gatos, por ejemplo, y no uses productos destinados a animales adultos en cachorros o gatitos. Tampoco uses productos destinados a seres humanos en tus mascotas.

Siempre es mejor confiar en un producto aprobado por la EPA o la FDA. Hay poca evidencia que indique que los remedios caseros, como las mezclas de aceites esenciales, brinden una protección confiable, y existe la posibilidad de que un brebaje casero contra las garrapatas pueda dañar a tu mascota.

