Sarita Sosa se estrena como cantante en homenaje a su padre, José José

La joven marca con esta presentación el inicio de su carrera en el mundo de la música, siguiendo los pasos del difunto príncipe de la canción

Sarita sosa, hija del fallecido José José, ha estado en el ojo del huracán desde mediados de 2019. Los constantes enfrentamientos con sus hermanos y el secreto con el que guardaba la información relacionada con el estado de salud de su ahora difunto padre, le ganaron una mala imagen entre todos los fanáticos del cantante, pues muchos consideran que se estaban aprovechando de él.

Pese a lo anterior, Sarita siempre ha mostrado mucho respeto y admiración por el intérprete, es por ello que decidió realizar un homenaje donde ella misma cantaría. Con este homenaje, Sarita también pretendía darle un empujon a su carrera como cantautora y seguir los pasos de su padre dentro del mundo artístico.

El homenaje fue transmitido a través de YouTube, en su propio canal. Hasta estos momentos, el vídeo cuenta con más de 20 mil reproducciones, casi 2 mil me gusta y 382 no me gusta.

En el vídeo con poco más de media hora de duración podemos ver a Sararita tocando el piano y recitando algunas canciones. La acompañaron el el grupo Mariachi México Internacional y su esposo Yimmy Ortiz, quien tocó la guitarra eléctrica.

Sarita dedicó unas palabras a su padre tras terminar la canción El Triste: “Hoy es un día muy especial para nosotros, pero a la vez muy triste. Es el primer Día del Padre sin mi papá, José José. Queríamos hacer un pequeño homenaje hacia él para que podamos recordarlo no sólo a José José el artista, sino el papá y amigo“.