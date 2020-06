Buscan formar grupo comunitario que investigue las acciones de la policía

Activistas dijeron que uno de los objetivos de la Junta es que tenga poder sobre las autoridades del orden.

Este pasado domingo que fue el Día del Padre, el señor Cristóbal Guardado en lugar de celebrar su día estuvo presente en una protesta contra la brutalidad policíaca en la ciudad de Compton.

Por varias horas, el padre pidió justicia por el asesinato de hijo Andrés Guardado.

El joven de 18 años fue abatido a tiros por el sheriff en la ciudad de Gardena el jueves por la noche.

Hasta ahora se desconocen los detalles exactos; no obstante, las autoridades dicen que el joven portaba un arma ilegalmente. Aunque por otro lado, la familia dice que él joven corrió de los agentes por temor, pero de todas formas le dispararon por la espalda. El caso esta bajo investigación.

Ron Gochez, miembro del grupo comunitario Unión del Barrio, quienes organizaron la protesta en el día del padre, dijo que fue para ofrecer su apoyo al señor Cristóbal y a otros padres cuyos hijos han muerto a manos de la policía; asi también a padres como el de George Floyd, quien no pudo celebrar otro Día del Padre con su hijo.

“Pensamos que era realmente importante que hiciéramos un llamado a la comunidad negra y a la comunidad latinoamericana para que luchemos juntos”, dijo Gochez. “También cinco padres de familia diferentes, no la familia de Andrés, vinieron y hablaron de sus hijos que fueron asesinados por la policía. Eso fue poderoso, no lo esperábamos”.

Gochez expresó que le preocupa la respuesta precipitada de los agentes del sheriff que llevan a este tipo de situaciones. Indicó que posiblemente sufren de algún problema psicológico para inmediatamente tirar a matar, sin buscar opciones para minimizar el peligro

“Como el hombre que mató a George Floyd, eso no es normal, un ser humano normal no le hace eso a otro ser humano”, dijo Gochez.

Desiree Gaytán dijo que ella participó en la protesta, principalmente porque es residente de Compton y quiere prevenir que estos casos sigan ocurriendo.

“Las personas que básicamente ejecutaron a este chico de 18 años son el Sheriff de Compton y tienen una larga historia de ejecución de personas”, indicó Gaytán. “Hubo un caso de hace varios años, de un joven de Long Beach, Noel Aguilar, que también fue ejecutado por ellos y, desafortunadamente, este ha sido un patrón en nuestras ciudades”.

Gaytán agregó que por muchos años las comunidades de color, de la clase trabajadora y personas pobres, constantemente son aterrorizadas por la policía local.

Se necesita un control comunitario

Gochez subrayó que lo correcto que se debe hacer ahora mismo es comenzar a seleccionar a un grupo comunitario que pueda investigar las acciones inadecuadas de la policía o el sheriff.

Él puso como ejemplo la Junta Escolar del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), una entidad donde él trabaja como maestro.

“Si yo hago algo mal, la junta escolar puede despedirme y la junta escolar del LAUSD está compuesta por civiles, son personas electas a esos puestos de, y por la comunidad”, dijo Gochez. “No tienen que estar en educación, no tienen que ser maestros, no tienen que ser directores, no tienen que ser nada en educación, pueden ser padres, puede ser cualquier miembro de la comunidad que sea elegido para la Junta Escolar”.

Este grupo puede investigar, contratar y despedir a los maestros. Pero la policía no, porque ellos tienen la comisión policial, compuesta por miembros de la policía.

“Lo que significa que la policía investiga a la policía y es por eso nunca pasa nada”, indicó Gochez. “Entonces, decimos que la comunidad debe controlar a la policía, queremos una junta elegida por la comunidad que tenga poder para contratar policías y despedir policías, para investigar a los policías, y esa sería transparencia”.

Gochez recalcó que las protestas y mítines son un buen comienzo pero no es suficiente.

“Lo vimos en el 2006 cuando ocurrieron esas grandes marchas a favor de la reforma migratoria”, dijo Gochez. “Fueron hermosas, pero ¿qué vino después? Nada. La gente regresó a sus telenovelas y ver el fútbol y todo eso. No se organizaron”.

Gaytán dijo que este es el momento para involucrarse en la política local y los acontecimientos locales de cada comunidad.

“Cuando digo esto no me refiero al Partido Demócrata o Republicano, me refiero a nuestro propio poder popular, no solo para que nos guste nuestro gobierno local o la policía local, sino para colaborar uno a otro para ganar poder, poder sobre nuestras propias vidas, poder sobre cómo se manejan nuestras comunidades, poder sobre el departamento de policía”.

Gochez explicóo que lo ideal sería tener una “autodefensa básica de la comunidad”, para que, por ejemplo, si inmigración llega la comunidad puede organizarse para defenderlos, o si la policía hace algo indebido, la comunidad puede enfrentarlos.