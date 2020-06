El segundo debate presidencial Trump-Biden tendrá lugar en Miami

La Comisión de Debates Presidenciales (CPD) confirmó que el segundo debate presidencial, previsto para el próximo 15 de octubre, se realizará en las instalaciones del Adrienne Arsht Center de la ciudad de Miami (Florida).

Second presidential debate moved to Miami after the University of Michigan bows out. https://t.co/KGf2DR7sPY

