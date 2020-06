Jomari Goyso balconea a Francisca Lachapel y le pregunta si está embarazada

"Tener la oportunidad de ver esa carita, de guiarlo"

Desde hace unos días, Francisca Lachapel se ve más feliz de costumbre, con estas miradas que suelen tener las mujeres que están esperando un hijo. Además de ser un gran observador, Jomari Goyso es su gran amigo, así que en exclusiva la entrevistó para ‘Sal y Pimienta’ y le hizo la pregunta del millón.

“¿Francisca, estás embarazada?”, le disparó Jomari a la presentadora de ‘Despierta América’.

Aunque primero sonrío, y le dijo que aun no se había hecho un test de embarazo, prosiguió diciendo:

“No estoy embarazada Jomari, pero ojalá Dios, me muero por ser mamá… Eso me hace tanta ilusión, es como un súper sueño. Tener la oportunidad de ver esa carita, de guiarlo”, le dijo Francisca.

Como ya te hemos contado, Francisca y su prometido Francesco Zapogna tenían su boda de sus sueños en junio de este año, en Italia, pero la pandemia frustró todos los planes, por lo que hoy están dispuestos a no seguir el orden de sus planes y tener un hijo primero ya no les quita el sueño.

“Yo he hablado esto con Francesco y le he dicho: ‘Baby, Diosito siempre me ha guiado, ha guiado nuestra vida, y ha donde nos ha dejado ha sido perfecto, así que por qué ahora tenemos que dudar, cuando tenga que pasar va a pasar”.

