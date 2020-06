Pumas hace pruebas de coronavirus y entrega resultados falsos a varios jugadores

Los futbolistas se realizaron la prueba en un hospital privado y tuvieron otro resultado

Los clubes mexicanos ya se encuentran realizando los preparativos necesarios de cara al inicio del Apertura 2020 a finales del mes próximo y entre ellos se encuentra la realización de pruebas de coronavirus a sus planteles, aunque no todos los clubes lleven este procedimiento de la mejor manera.

De acuerdo a información de El Francotirador, columnista de Récord, tras realizar las pruebas correspondientes de COVID-19, los Pumas entregaron resultados falsos a varios jugadores, quienes fueron diagnosticados con el virus y salieron negativos tras realizarse una segunda prueba fuera de la institución.

Terminaron las pruebas para la detección del SARS-CoV-2 del primer equipo varonil.https://pumas.mx/noticias/2020/06/05/terminaron-las-pruebas-para-la-detecci%C3%B3n-del-sars-cov-2/#SoyDePumas Posted by Pumas MX on Friday, June 5, 2020

“Resulta que los resultados del laboratorio que ocupan que está por Cuicuilco, no se los dan a los futbolistas y cuando le avisaron a un grupo que eran positivos, al menos tres chavos se fueron a hacer la prueba por su parte, pagaron en otro lugar privado para confirmar, y ¡oh, sorpresa! Salieron negativos. Así como lo leen. Pumas no tuvo de otra que decirles que estaba bien que volvieran a entrenar. Pero qué clase de irresponsabilidad, jugar así con un tema tan delicado. Ahora, la gran mayoría, los que pueden, ya se hicieron pruebas también por su lado. No vaya a ser el diablo”, escribió el columnista este martes.

Hasta el momento, los Pumas no han salido a dar una declaración respecto al tema. Seguiremos al pendiente.