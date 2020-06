Ejército de EEUU dijo que LeVena Lynn se suicidió en Irak, pero familia insiste en que fue violada y asesinada

A poco de cumplirse 15 años de su muerte, los padres de la fallecida, activistas y la comunidad cibernética no creen la historia oficial

LaVena Lynn Johnson murió el 19 de julio de 2005 mientras se encontraba destacada en Balad, Irak, como soldado Privado de Primera Clase (E-3).

Lynn Johnson falleció pocos días antes de su cumpleaños que se supone se celebrara el 27 de julio.

El Ejército de Estados Unidos alega que Johnson se disparó en la boca con su rifle M-16 en la tienda de campaña de un contratista en la base militar de Balad, donde estaba destacada.

El reporte oficial de la pesquisa, liderada por el Comando de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos (CID), incluía supuestos testimonios que apuntaban a que la joven se suicidó.

Hoy, con los informes en medios sobre la desaparición de la soldado Vanessa Guillén en la base Fort Hood , en Texas, y la cadena de historias de soldados muertos así como de féminas militares víctimas de acoso y abusos sexuales en la institución, el caso de Lynn Johnson ha sido retomado en redes sociales.

LaVena Johnson fue la primera soldado mujer de Missouri en fallecer estando en Irak o Afganistán.

Su familia, con el pasar de los años, no acaba de darle credibilidad a la versión oficial.

Dos días antes de su fallecimiento, sus padres hablaron con la joven y ésta les contó sobre sus planes de iniciar un nuevo trabajo en la base militar. Además, les manifestó que, en unos pocos meses regresaría a Estados Unidos como parte del “129th Corps Support Battalion”.

En el 2015, cuando se cumplieron 10 años de su muerte, St. Louis Public Radio hizo un recuento del caso en el que se exponen las inconsistencias entre la investigación oficial y la versión de parientes y varios sectores.

John Johnson, padre de la joven, indicó al medio que las autoridades militares le dieron información contradictoria sobre las causas de la muerte.

El progenitor exigió ver la evidencia con la que dice contar el Ejército, pero se la negaron. El hombre, además, hizo varias solicitudes bajo el recurso de “Libertad de Información”, pero sus esfuerzos fueron infructuosos.

“Cuando tú vienes y me dices que mi hija de 19 años no valora la vida y eso fue todo lo que ella hizo, ella valoró su vida. Tú me dices que cometió suicidio, pero no me dices que hizo. Si saltó de un puente. No me dieron ninguna información”, reclamó el padre en la entrevista con la emisora hace cinco años.

Ante la negativa de las autoridades militares en suministrar la información específica, el afroamericano inició su propio equipo investigativo. Por ocho años examinaron documentos del caso, fotografías y testimonios.

La evaluación de la familia y el equipo arrojó, entre otras cosas, que LaVena fue golpeada. Nunca se encontró una nota suicida y la bala que la impactó nunca fue hallada. Adicional, la investigación no oficial concluyó que la joven tenía los brazos muy cortos para poder dispararse con una M-16; adicional al detalle de que la herida en la cabeza era muy pequeña para corresponder a ese tipo de rifle.

Johnson y su grupo llegaron a la conclusión de que su hija había sido violada y asesinada, y que las autoridades militares ocultaron la verdad.

El padre llegó al punto de exhumar el cuerpo de su hija para una autopsia independiente en el 2007.

Sin embargo, los resultados no fueron concluyentes.

El Army se mantiene firme en que fue un “suicidio trágico” en palabras de Christopher Grey, entonces jefe de asuntos públicos del CID.

“Nuestra extensa y muy completa investigación por agentes especiales altamente entrenados está basado en hechos; evidencia testimonial, evidencia física y forense. Los hallazgos de la autopsia independiente por la Oficina Forense de las Fuerzas Armadas llegó a la misma conclusión. Trágicamente, hay muchas malinterpretaciones de los hechos que circulan en internet que son falsos y sin fundamento”, sostuvo el portavoz según citado por el medio.

Hasta el día de hoy, permanece en la plataforma Change.org una campaña para que se reabra la investigación del caso por la muerte de LaVena. La petición en línea superó las 20,000 firmas.

Sin embargo, aunque las autoridades militares consideren el caso como uno cerrado y esclarecido, el llamado en redes es otro y sigue abierto a poco de cumplirse 15 años de su muerte: justicia para LaVena.