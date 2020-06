En leggings blancos, Frida Sofía presume su abdomen de acero

View this post on Instagram

𝓢𝓪𝓫𝓮𝓼 𝓶𝓲 𝐍𝐎𝐌𝐁𝐑𝐄 𝓹𝓮𝓻𝓸 𝓷𝓸 𝓶𝓲 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 ⠀⠀ 𝓗𝓪𝓼 𝓸𝓲𝓭𝓸 𝓵𝓸 𝓺𝓾𝓮 𝓱𝓮 𝐇𝐄𝐂𝐇𝐎 𝓟𝓮𝓻𝓸 𝓷𝓸 𝓹𝓸𝓻 𝓵𝓸 𝓺𝓾𝓮 𝓱𝓮 𝐏𝐀𝐒𝐀𝐃𝐎 ⠀⠀ 𝓢𝓪𝓫𝓮𝓼 𝓮𝓷 𝓭𝓸𝓷𝓭𝓮 𝐄𝐒𝐓𝐎𝐘 𝓟𝓮𝓻𝓸 𝓷𝓸 𝓭𝓮 𝓭𝓸𝓷𝓭𝓮 𝐕𝐄𝐍𝐆𝐎 ⠀⠀ 𝓜𝓮 𝓿𝓮𝓼 𝐑𝐈𝐄𝐍𝐃𝐎 𝓹𝓮𝓻𝓸 𝓷𝓸 𝓵𝓸 𝓺𝓾𝓮 𝓱𝓮 𝐒𝐔𝐅𝐑𝐈𝐃𝐎 ⠀⠀ 𝓓𝓮𝓳𝓪 𝓭𝓮 𝓳𝓾𝔃𝓰𝓻𝓶𝓮 ⠀⠀ 𝓢𝓪𝓫𝓮𝓻 𝓶𝓲 𝓷𝓸𝓶𝓫𝓻𝓮 𝓷𝓸 𝓲𝓶𝓹𝓵𝓲𝓬𝓪 𝐂𝐎𝐍𝐎𝐂𝐄𝐑𝐌𝐄 ⠀⠀ ༯