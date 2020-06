Facebook lanza app para predecir el futuro llamada Forecast

Facebook lanzó la versión beta de Forecast, un app para iOS que se centra en hacer predicciones sobre eventos que ocurrirán en el futuro.

A través de la app Forecast se invitará a las personas a realizar predicciones en torno a la pandemia de COVID-19, por lo que los miembros de Forecast ya pueden publicar preguntas, hacer predicciones sobre lo que podría suceder en el futuro y discutir los resultados.

“Creemos que una comunidad construida en torno a las predicciones no solo es una buena manera de fomentar la sabiduría de la comunidad, sino que también puede ayudar a fomentar conversaciones en línea más saludables en una amplia gama de temas“, escribió Rebecca Kossnick, jefa de producto de Forecast, en el blog de Facebook.

1/7: Today, we’re launching Forecast, a community for crowdsourced predictions, starting with a focus #COVID19 and its impact on the world. Read on or join the waitlist here: https://t.co/hL8XmQ4gXO pic.twitter.com/mF83QFVgfa

— Forecast (@ForecastByNPE) June 23, 2020