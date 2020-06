Hermano de Itatí Cantoral da positivo a coronavirus

View this post on Instagram

Un saludo muy grande para todos, les comento que acabo de dar positivo a COVID-19, afortunadamente ya vamos de salida, sólo con un poco de temperatura y cuerpo cortado, el Doctor me dice que el viernes debemos mejorar. No relajen sus precauciones. Cuídense mucho y ninguna decisión está de más para cuidar a la familia. Si tienes que salir a trabajar, protégete de la mejor manera. Un gran abrazo para todos!!! #juntossaldremosadelante