Luego de su golazo ¿es Sergio Ramos el mejor defensa en ataque de todos los tiempos?

Sergio Ramos, la todopoderosa estrella del Real Madrid, el que saca la casta lo mismo en la final de Champions al minuto 93 que en un partido de Copa ante un rival de segunda volvió a ser el hombre del partido… ¿y cómo no? Si el capitán merengue siempre juega con la misma intensidad: la máxima.

GOLAZO FOR REAL MADRID ❕

Sergio Ramos curls an inch-perfect free kick into the upper left 90 and extends Madrid's lead to 2-0 💥#RealMadridRCDMallorca pic.twitter.com/OtlxMGMl6D

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) June 24, 2020